El sistema TuCitaSALUD llega a Atención Primaria y permitirá confirmar o cancelar citas por WhatsApp

El sistema TuCitaSALUD se ha implantado en Monzón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

MONZÓN (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Digital y del Servicio Aragonés de Salud, lleva a la Atención Primaria el sistema TuCitaSALUD, gracias al cual los pacientes pueden confirmar o cancelar sus citas por WhatsApp.

La implantación se ha iniciado en el centro de salud Monzón Urbano, uno de los de mayor actividad asistencial del sector de Barbastro, con casi 19.000 tarjetas sanitarias, y se irá extendiendo progresivamente al resto del territorio.

La gerente única de Atención Primaria, Pilar Borraz, ha presentado la mejora este miércoles, junto al alcalde del municipio montisonense en el que se ha puesto en marcha, Isaac Claver, y el equipo directivo del centro y del sector.

"Es una herramienta que facilita al paciente el contacto con la sanidad pública, con sus médicos y sus enfermeras de Atención Primaria, para una mejor gestión de las agendas de los profesionales", ha indicado Borraz.

De este modo, el sistema TuCitaSALUD inicia su despliegue en Atención Primaria en Monzón con el objetivo de mejorar la gestión de citas y el aprovechamiento de las agendas.

Esta iniciativa supone un nuevo paso en la transformación digital de la sanidad pública aragonesa y traslada a este nivel asistencial una herramienta que ya ha sido probada en el ámbito hospitalario para mejorar la comunicación con los pacientes y optimizar la gestión del sistema sanitario

A través de WhatsApp, los usuarios reciben un mensaje de recordatorio de su cita y pueden responder de forma sencilla, con un click con su móvil, a distintas opciones: confirmar la asistencia y cancelar la cita en caso de no poder acudir. Además, el sistema proporciona información sobre cómo reprogramar la consulta para una nueva fecha.

El objetivo es simplificar y agilizar la relación de los ciudadanos con el sistema sanitario y reducir el número de consultas que los usuarios dejan vacantes, ya que cuando un paciente avisa con antelación de que no puede acudir, el centro puede reorganizar la agenda y ofrecer ese espacio a otros usuarios que esperan atención.

La implantación ha comenzado en el centro de salud Monzón Urbano para evaluar el funcionamiento del sistema en el entorno de Atención Primaria y adaptar los procedimientos a las necesidades de profesionales y pacientes. Tras esta fase inicial, el proyecto se extenderá progresivamente al resto de centros de salud.

EXPERIENCIA PREVIA

La experiencia previa desarrollada con TuCitaSALUD en Atención Hospitalaria, que se puso en marcha en mayo de 2025, ha demostrado el potencial de este modelo de comunicación directa con los usuarios, basado en mensajes enviados al teléfono móvil para recordar las citas y ofrecer opciones de gestión inmediata.

Hasta la fecha se han enviado ya más de 160.000 avisos desde mayo de 2025 lo que supone que, sólo aprovechando los huecos de las cancelaciones, se han recuperado 4.800 citas. Esta herramienta forma parte de la estrategia de modernización impulsada por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para mejorar la accesibilidad y la eficiencia del sistema sanitario público.

En este sentido, la participación activa de los pacientes mediante la confirmación o modificación de sus citas permite optimizar las agendas y contribuir a una atención más ágil.