Los socialistas turolenses acusan al PP de "sectarismo político" también con el patrimonio

CASTEL DE CABRA (TERUEL), 31 (EUROPA PRESS)

Los cabezas de lista del PSOE a las Cortes de Aragón, Rafael Guía y María Ariño, han acusado al Gobierno de Jorge Azcón del Partido Popular de "evidente sectarismo político" en sus intervenciones en el patrimonio.

Así, han señalado que mientras el actual consejero de Turismo y la candidata Ana Marín "sacan pecho de una supuesta inversión de 2 millones de euros en la iglesia de Montalbán", los diputados del PP en las Cortes negaron en las Cortes de Aragón ante una propuesta del PSOE que el Gobierno de Aragón pudiera intervenir en la Iglesia de Castel de Cabra, declarada Bien de Interés Cultural y con graves problemas de filtraciones que pueden causar daños estructurales.

"No nos parece mal la inversión en la Iglesia de Montalbán: como todo el patrimonio aragonés y turolense, necesita inversiones. Pero este es el mismo PP que niega poder actuar en edificios propiedad de la iglesia cuando el edificio está en municipios gobernados por el PSOE.

Como la actuación urgente en Castel de Cabra que, pese a aprobarse en las Cortes, aún no ha tenido respuesta alguna por parte del Gobierno de Azcón", ha explicado la número dos de la candidatura del PSOE a las Cortes de Aragón María Ariño antes de apostillar: "esto huele mucho a sectarismo político, ¿no?".

Los socialistas han asegurado que en su proyecto consideran imprescindible aumentar la inversión en patrimonio para asegurar que no se pierden joyas arquitectónicas o infraestructuras industriales, como la noria de las salinas de Armillas, donde también gobierna el PSOE. Una propuesta en las Cortes pidió también protección a la DGA y se aprobó con el rechazo del PP.