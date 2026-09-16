Solans tilda de "demagógicas y alejadas de la realidad" las criticas del PSOE a las ordenanzas fiscales de Zaragoza

Archivo - La consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) - La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, ha lamentado las declaraciones "demagógicas y alejadas de la realidad" de la concejal del grupo municipal socialista, Marta Aparicio, sobre el proyecto de Ordenanzas Fiscales 2027.

"La actualización de los precios medioambientales no responde a un capricho, sino a una obligación de la legislación española para cubrir el coste real de los servicios de agua y residuos. Durante muchos años, la izquierda gobernó de manera irresponsable el Ayuntamiento de Zaragoza, generando enormes déficits en estos servicios y, además, sin invertir en la mejora de las infraestructuras de agua y residuos", ha explicado Solans.

"Durante estos últimos años, hemos actualizado las tasas de manera progresiva para cumplir con esta imposición legal pero, además, hemos destinado esa mayor recaudación a inversiones millonarias para renovar tuberías, mejorar el ciclo integral del agua y la gestión de los residuos urbanos", ha añadido la titular de Hacienda.

Ha recordado que el déficit de estos servicios se ha reducido notablemente durante los últimos años, por lo que en 2027 "solo será necesario actualizar las tasas de acuerdo al IPC".

Los últimos años, el Ayuntamiento de Zaragoza destaca entre las grandes corporaciones locales de España por su "baja" presión fiscal, con el IBI congelado en el mínimo legal y con importantes bonificaciones introducidas en el ICIO, IAE y Plusvalía, ha detallado.

En cuanto a la propuesta de bonificar el precio de las piscinas municipales en olas de calor, el Gobierno de Zaragoza "celebra el entusiasmo del grupo municipal socialista con esta medida que instauró Jorge Azcón desde su primer año como alcalde, y que nunca aplicó ningún gobierno municipal de izquierdas".

Ha comentado que las piscinas municipales de Zaragoza "cuentan ya con unas tarifas muy reducidas, que permanecen congeladas desde hace más de diez años y que son notablemente más bajas que la media de las grandes ciudades, más todavía en olas de calor", ha puntualizado.