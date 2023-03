Solo el PSOE pide que el alcalde Azcón deje su cargo al ser candidato al Gobierno de Aragón

ZARAGOZA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado una moción del PSOE, en la que pedía al alcalde, Jorge Azcón, a destinar de manera íntegra su tiempo a sus responsabilidades como alcalde de la ciudad y, en caso contrario, a abandonar su responsabilidad de manera inmediata al formalizarse la convocatoria de las elecciones municipales.

Este punto de la moción socialista ha contado con el voto contrario del PP, Cs y VOX; mientras que Podemos y ZeC se han abstenido. Un gesto que el alcalde ha agradecido y que "al PSOE le deja en mal lugar", ha observado.

Tampoco ha prosperado otro apartado --que han apoyado PSOE y Podemos, mientras que ZeC se ha abstenido y los grupos de la derecha han rechazado-- en el que se reprobaba la actitud del alcalde en cuanto a la "utilización electoral de la gestión municipal y a la no dedicación plena a sus labores de Alcalde durante los últimos 12 meses". Asimismo, se ha sumado otro punto surgido de una enmienda de Podemos pero que tampoco ha salido adelante.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha ironizado con la propuesta del PP para que gobierne la lista más votada porque "la podían haber defendido hace cuatro años" cuando los socialistas sacaron más escaños. Le ha sugerido al alcalde que además de hacer inauguraciones "trabaje en el despacho".

Alfonso Gómez ha precisado que no le piden a Azcón que dimita "por ocurrencia, sino porque no puede estar en dos cosas a la vez. "Lo triste --ha observado-- es que a usted le gustaría volver a presentarse a alcalde". "No es un buen alcalde, pero le tengo aprecio personal".

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha criticado la propuesta socialista y ha preguntado a quién quieren poner para sustituir al alcalde a partir del día 4 de abril, cuando se publicará en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de las elecciones municipales. A su parecer, la moción del PSOE "es algo inmaduro".

CRÍTICAS

La concejal del grupo municipal de Podemos, Amparo Bella, ha dicho que para los alcaldes del PP la ciudad "nunca" ha sido su prioridad, sino que los intereses personales han estado por encima de los intereses de los vecinos. "Solo le interesa su carrera hacia Madrid", le ha espetado a Azcón.

Bella le ha afeado al alcalde que su mandato ha costado perder 80 millones por liderar el voto en contra del fondo de 5.000 millones para los municipios impulsado por el Gobierno de España. "Es el primer alcalde que no se presenta a la reelección lo que dice de su cariño hacia la ciudad", ha hecho notar y también ha pedido no hacer uso partidista de actos institucionales.

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha lamentado la "ausencia radical" de alguien que está llamado a solucionar un problema, como el de Zaragoza-Vivienda, que ahora dice que estudiará, pero "nadie se lo cree porque oportunidades ya ha tenido". Ha considerado que debe haber una modificación de la Ley electoral para que los alcaldes que se postulan a otros puestos haya una alternativa.

La portavoz del grupo municipal de Cs, Sara Fernández, ha afeado al PSOE que es "incoherente" porque critican que el alcalde está en todas partes y luego dicen que se ha olvidado de Zaragoza.

El concejal del PP, Alfonso Mendoza, ha glosado los proyectos realizados este mandato, que algunos han supuesto "desatascar" iniciativas pendientes por la "incapacidad" de los gobiernos de izquierda. Ha añadido que el alcalde no se va a ir y le ha sugerido al PSOE que busquen la puerta de salida.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha mostrado convencido de que los 31 concejales "se ganan el sueldo y suelen trabajar más horas de una jornada habitual", al tiempo que ha recordado que nadie cuestionó a Pilar Alegría que fuera candidata a la Alcaldía de Zaragoza mientras mantenía su cargo de consejera de Educación en el Gobierno de Aragón.

Además, ha dicho que hay que ser "más serio y eso dará mayor credibilidad" y la utilización de las instituciones para hacer campaña electoral está mal siempre".