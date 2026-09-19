El sonido ancestral de la berrea vuelve a los bosques de la Sierra de Albarracín

Berrea en la Sierra de Albarracín. - ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE ALBARRACÍN

ALBARRACÍN (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

La llegada del otoño trae consigo uno de los grandes espectáculos de la naturaleza en la Sierra de Albarracín (Teruel), la berrea. Cuando los bramidos de los ciervos y los choques de las cuernas vuelven a resonar en sus inmensos bosques, una sensación difícil de olvidar, llega el momento de disfrutar de 'Berrea bajo las estrellas'.

Este evento es una propuesta de tres jornadas centrada en la observación de fauna, interpretación de la naturaleza y la astronomía. Hay sonidos que anuncian el cambio de estación y en la Sierra de Albarracín, uno de ellos es el bramido de los ciervos.

Al final del verano y comienzo del otoño, los machos reclaman su protagonismo en los bosques y sus llamadas se escuchan en los extensos robledales que comienzan a cambiar de color. Es el tiempo de la berrea, uno de los momentos más espectaculares del ciclo natural.

Para acercarse a este fenómeno de manera respetuosa y aprender a interpretarlo, la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín organiza una nueva edición de 'Berrea bajo las estrellas', una experiencia de ecoturismo que combina naturaleza, fauna y cielo nocturno y que este año contará con dos citas: del 23 al 25 de septiembre y del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Durante tres jornadas, los participantes podrán adentrarse en diferentes espacios naturales de Tramacastilla, Noguera de Albarracín y otros enclaves de la Sierra de Albarracín, acompañados por guías, para conocer no solo la berrea, sino también interpretar las huellas y rastros de la fauna que les rodea y descubrir uno de los grandes recursos naturales del territorio cuando cae la noche: su cielo estrellado.

PROGRAMA

El programa comenzará el miércoles por la noche, de 21.30 a 22.30 horas, con la actividad de 'Observación y explicación del cielo nocturno', acompañados por un monitor Starlight. Una actividad para descubrir e identificar estrellas a través de la observación astronómica de estos cielos 'Reserva y Destino Starlight' que permite discernir un firmamento espectacular, en una de las zonas con menor contaminación lumínica de España y del mundo.

La jornada central llegará el jueves, comenzando por la mañana, entre las 11.00 y las 13.00 horas, con un paseo guiado interpretativo para aprender a leer huellas y rastros, una oportunidad para reconocer algunas de las señales que dejan los animales en el medio natural.

Por la tarde llegará el momento más esperado cuando entre las 18.00 y las 21.00 horas tenga lugar la escucha y avistamiento de la berrea del ciervo. El silencio será entonces imprescindible: escuchar los bramidos a medida que cae la tarde, sin interferir en el comportamiento de los animales, permitirá a los participantes acercarse de forma respetuosa a uno de los grandes acontecimientos naturales del otoño en la Sierra de Albarracin.

Cuando desaparezca la luz, será el momento de mirar a las constelaciones y de 21.00 a 22.00 horas, la actividad 'Anochece en la Sierra de Albarracín' ofrecerá una interpretación del cielo estrellado.

La actividad finalizará el viernes por la mañana con una visita guiada al parque de fauna 'La Maleza', situado en Tramacastilla, donde viven en semilibertad lobos, ciervos, gamos, jabalíes y otras especies del sistema ibérico, además de los tauros.

'Berrea bajo las estrellas', que se desarrolla desde 2018 en la Sierra de Albarracín, es ya una propuesta consolidada que se dirige principalmente a público amante de la naturaleza, la fauna y los cielos nocturnos, preferentemente a partir de 10 años. Dado que la observación de la berrea exige mantener el máximo silencio para evitar molestias a los animales, no es una actividad recomendada para niños pequeños ni adecuada para mascotas.

La Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín --organizadora del evento-- propone en su web diversos descuentos en alojamiento, comercios y actividades para los participantes en 'Berrea bajo las estrellas'.

Para quienes no puedan participar en estas dos citas, durante la temporada también existe la posibilidad de contratar experiencias guiadas para disfrutar de la berrea en la Sierra de Albarracín. Las diferentes propuestas, desarrolladas por empresas asociadas, pueden consultarse en la misma web 'www.albarracinturismo.com'.

La Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para promover y dinamizar la actividad económica, turística y cultural de este territorio, con el objetivo de posicionarlo como un destino preferente y de calidad para aquellos turistas que buscan naturaleza, deporte en el medio natural y patrimonio rural.

Su actividad se desarrolla durante todo el año, para combatir la estacionalidad, a través de campañas, actividades y eventos de todo tipo.