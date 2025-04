Sordo (CCOO) alerta de que Trump quiere "hacer saltar por los aires" la UE y exige "madurez política" en la respuesta

Ha afirmado que la voluntad de EEUU es que Europa "consuma la misma mierda de comida que buena parte del pueblo americano"

"Pretende llevarse por delante el modelo fiscal y social europeo", ha apuntado el líder sindical sobre el presidente norteamericano

ZARAGOZA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha alertado de la voluntad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "hacer saltar por los aires" la Unión Europea, por lo que ha apelado a la "madurez política" de los partidos con el fin de que sean capaces de armar una respuesta "contundente y cohesionada" en forma de aranceles que permita reforzar la autonomía estratégica.

Sordo se ha expresado así este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, donde ha participado en la inauguración del XIV Congreso Regional de CCOO Aragón.

Ha manifestado su "profunda preocupación" ante los acontecimientos geopolíticos y geostratégicos que están discurriendo, en referencia a la crisis de aranceles provocada por Estados Unidos con la imposición de sus aranceles. En este punto, ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que "abandere en Europa una lectura mucho más precisa de lo que está suponiendo la ofensiva".

Unai Sordo ha considerado que se está confundiendo la política de Trump con "una especie de batalla comercial y arancelaria", aunque la ofensiva del presidente de Estados Unidos va más allá, ha asegurado: "Pretende fragmentar y hacer saltar por los aires a la Unión Europea".

Por ello, ha apostado por responder a los aranceles desde la unidad y en el marco de la Unión Europea, recalcando que Donald Trump quiere establecer negociaciones con los países individuales, como es el caso de Italia.

"Trump tiene quintacolumnistas, mayordomos y correveidiles en Europa, que son los partidos nacionalistas de extrema derecha, que están en la misma, en intentar hacer saltar por los aires la Unión Europea", ha lamentado el dirigente sindical, quien ha recalcado que el objetivo del presidente de EEUU es "llevarse por delante la soberanía europea".

SEGURIDAD ALIMENTARIA

"Cuando habla de aranceles para que nosotros --Europa-- también los rebajemos, se refiere a modificar el sistema fiscal. Lo que pretende es llevarse por delante el modelo social europeo, por si alguien no se ha dado cuenta", ha subrayado Unai Sordo.

Al apuntar Trump que los productos alimentarios estadounidenses no entran en Europa por cuestiones de regulación, "viene a decir que rebajemos los estándares de seguridad alimentaria para que Europa consuma la misma mierda de comida que consume buena parte del pueblo americano", ha criticado, llamando, en este sentido, a la defensa de la producción industrial, agroalimentaria y soberanía.

El líder de CCOO ha urgido a la UE una "respuesta contudente" en forma de aranceles para reforzar la autonomía estratégica, así como el rechazo del "caballo de Troya" de EEUU en Europa: la extrema derecha.

Seguidamente, ha pedido al Partido Popular en España que "orille" y recupere un cordón democrático y de defensa de los valores europeos, "que no cuente con VOX para absolutamente nada, porque es quien representa los intereses antiespañoles y antieuropeos de Donald Trump".

MUCHO EN JUEGO

Además, Sordo ha insistido en que la industria española "se juega mucho", así como el empleo y la clase trabajadora del país, instado a la UE a reforzar su autonomía energética y reduciendo la dependencia de Rusia y EEUU. Para ello, ha aclarado, "hace falta no confundir la autonomía estratégica con la política de real".

"Europa tiene que reforzar sus capacidades de seguridad y de defensa, pero sobre todo tiene que reforzar su autonomía energética y su autonomía industrial", ha apostillado el secretario general de CCOO, emplazando a la UE a alcanzar la "hegemonía" en su discurso.

En otro orden de cosas, Unai Sordo ha comentado que el real decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial aprobado por el Gobierno de España está "bien orientado" porque da "oxígeno financiero a las empresas que pudieran verse afectadas por la guerra de aranceles de Trump".

Ha reconocido que el Ejecutivo central se ha comprometido con los sindicatos a habilitar mecanismos RED (los ERTE) "por si hubiera repercusiones en el empleo en alguno de los sectores que puedan estar afectados por los aranceles", como pueden ser el de la automoción o el agroalimentario.

No obstante, ha calificado la respuesta de España como "inicial" que requiere una "dimensión eminentemente europea" que dependerá del alcance que tenga el conflicto comercial. "Es importante definir los sectores estratégicos de las exportaciones norteamericanas a los que hay que poner aranceles y, con esos recursos, movilizar el dinero para proteger nuestros sectores, nuestras industrias y nuestros empleos", ha propuesto.

"TORNEO DEL BARRIO"

El dirigente de CCOO ha utilizado una metáfora futbolística para explicar la situación actual con Estados Unidos y pedir "altura de miras" a las formaciones políticas de España en lo que ha tildado de "disputa de época".

"Estamos ante una especie de final de la Champions, que es el desafío que supone la política norteamericana, mientras la política española se mueve todavía en el torneo del barrio", ha anotado Sordo, aprovechando para trasladar a los partidos "que no estamos ante cualquier cosa y esto no va de cuántos recursos que movilizo me quedo yo", porque eso son "regates en corto" y no entender la realidad.

Ha apelado al "sentido común" de los grupos que han favorecido la gobernabilidad en España en los últimos tiempos para que sean conscientes, dado que "pedírselo a Junts es pedir peras al olmo", y "dejen de hacer política para niños", pasando a definir unos consensos básicos que permitan mantener el modelo social y democrático en Europa.

Por último, el secretario general de Comisiones Obreras ha reclamado "levantar un poco la vista y dejar de jugar a los torneitos del barrio, porque esto va en serio".