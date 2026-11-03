El secretario general de CCOO pregunta a Feijóo con qué recursos va a reforzar las infraestructuras si rebaja la fisca

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha preguntado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con qué recursos va a reforzar las infraestructuras, si rebaja los ingresos fiscales.

Sordo participa en Zaragoza en tres asambleas de trabajadores, en el marco de la ronda de encuentros y actos que el sindicato está desarrollando en toda España para preparar la huelga general del 11N.

"La cuestión no es si los sindicatos hacemos una huelga por la vivienda, por los salarios y por los servicios", sino que "la cuestión es si alguien aspira a gobernar este país reduciendo los ingresos del Estado un 4% del PIB sin arruinar al país y a la ciudadanía de este país; es la pregunta que tiene que contestar Feijóo".

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes --en un desayuno informativo de Europa Press-- a los sindicatos "reconsiderar" la huelga general "contra la oposición" que han convocado para el 11 de noviembre, ya que, según ha dicho, si antes "era incomprensible", tras el accidente de Urda (Toledo) es "un grave error".

En rueda de prensa celebrada en Zaragoza, Unai Sordo ha preguntado, "si uno de los motivos de la huelga, precisamente, es reivindicar la inversión en los servicios públicos y en el sostenimiento de las grandes infraestructuras públicas que necesita nuestro país, ¿por qué una situación tan dramática como esta desmerece el sentido de esa convocatoria?".

También ha preguntado si Feijóo está dispuesto a gobernar con Vox, "un partido que dice que hay que rebajar los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros y un 4% del PIB".

La huelga general apela a la patronal, a las políticas de vivienda, pero "nadie ha dicho que esta huelga se convoque contra la oposición", ha recalcado Sordo, rechazando "los mensajes fantasma" del líder de la oposición.

El dirigente de CCOO ha señalado que el legislativo es uno de los tres poderes del Estado y que "el Congreso y el Senado son tan susceptibles de ser criticados y emplazados como pueda ser el poder ejecutivo", añadiendo que "si el partido de Feijóo ha decidido votar en contra de la convalidación de dos decretos sobre vivienda, pues podrá ser apelado como poder legislativo, o si ha decidido votar en contra de la reducción de la jornada laboral, podrá ser señalado por las organizaciones sindicales que hemos pactado con el Ejecutivo esa jornada laboral".

Además, "vivimos en un Estado compuesto, donde en materia de vivienda hay responsabilidades en el Gobierno central, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos". Ha preguntado si no se puede poner encima de la mesa que los Gobiernos autonómicos "se han opuesto a la aplicación de la ley de vivienda y la declaración de zonas tensionadas para evitar los abusos en los precios de los alquileres".

"¿De dónde se saca aquí que una huelga necesariamente tenga que ser convocada en el esquema clásico de toda la vida de una oposición a una legislación laboral o de pensiones que hace el Gobierno central?", ha cuestionado Sordo, haciendo notar que la huelga general del 11 de noviembre es "heterodoxa" porque "en general las huelgas generales en España se han convocado contra reformas de pensiones o laborales que hacía el Gobierno central y eran, por tanto, huelgas reactivas a una agresión previa", pero ahora "no es el caso".

"Se pregunta el señor Feijóo por qué no hemos convocado una huelga general en ocho años contra el Gobierno. Pero exactamente, ¿contra qué teníamos que convocar la huelga? ¿Contra la subida del salario mínimo interprofesional, contra la revalorización de las pensiones que ha hecho que 10 millones de pensionistas no pierdan poder adquisitivo en estos últimos años, contra una reforma laboral que hemos acordado también con la CEOE y que ha reducido la temporalidad a la mitad?. ¿Contra esto teníamos que convocar una huelga general?".

Sordo ha sido tajante: "Nosotros no hemos convocado una huelga general a la política laboral del Gobierno porque ha estado bastante mejor planteada que otras veces y porque se ha basado en acuerdos con los agentes sociales, a veces tripartitos y a veces bipartitos, y porque ha dado resultados".

Ahora "tenemos más de 22 millones y medio de personas trabajando y por tanto la política laboral en España en general es el mejor vector de la política económica en este momento".

"¿Qué es lo que quiebra socioeconómicamente nuestro país? La situación de la vivienda, que se está comiendo los salarios de la gente, que se está comiendo los incrementos de los convenios colectivos".

El secretario general de CCOO ha dejado claro que "esta no es una huelga contra la oposición", pero sí "apela al conjunto de las administraciones públicas y al bloqueo que el poder legislativo ha hecho sobre algunas reformas en materia de vivienda y de otro tipo", lo que el PP puede hacer si se suma a Vox y Junts, pero "podremos decir nosotros que no estamos de acuerdo porque esto será una democracia para todos, digo yo".