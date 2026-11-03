Sordo (CCOO) señala que el accidente de Urda (Toledo) "es multicausal" y pide "una investigación en profundidad"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este martes que el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales, "es multifactorial y multicausal" y ha exigido que se lleve a cabo "una investigación en profundidad".

En rueda de prensa, en Zaragoza, Sordo ha señalado que España ha sufrido "un trauma" y ha enviado un mensaje de condolencia con las víctimas, deseando una pronta recuperación a las personas todavía hospitalizadas, recordando que algunas están graves todavía.

"Lo que ha ocurrido en este accidente nos debe servir como país para hacer un análisis amplio y prospectivo sobre la situación del sistema ferroviario en nuestro país".

Unai Sordo ha hecho nota que el sistema ferroviario ha incrementado su dimensión en los últimos años "de una forma muy notable", tanto en el número de pasajeros como en el de trayectos y operadores, "con la liberalización y la incorporación de empresas a una red que, evidentemente, en algunos tramos tiene un punto de saturación importante", por lo que "conviene revisar todos los sistemas de seguridad" y hacer las inversiones necesarias "para minimizar las posibilidades de que accidentes de este tipo se vuelvan a repetir".

"Cuando algo así ocurre es porque se han concatenado una serie de causas, seguramente de carácter técnico, fallos técnicos o fallos en los sistemas de seguridad, y solo cuando se producen situaciones de estas puede concurrir el error fatal en el último momento de una persona".

Ha dejado claro que "para una organización sindical no se puede focalizar en el posible error humano lo que necesariamente han tenido que ser múltiples causas que han derivado en este drama", insistiendo en la necesidad de realizar "una investigación en profundidad" para esclarecer "exactamente" lo que ha ocurrido y que se tomen las medidas pertinentes, incluyendo las inversiones.

También ha propuesto reflexionar sobre la sostenibilidad del modelo de ferrocarril, lo que conllevará, ha dicho, la modernización de infraestructuras, "que ya se estaba dando", también extremar las medidas de seguridad, "incluyendo una relajación de las velocidades si es necesario".

Sobre la comparecencia, este martes en el Congreso de los Diputados, del ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación al accidente, Unai Sordo ha exigido "la máxima transparencia y profundidad en la investigación, en todos los aspectos técnicos que hayan podido fallar para llegar a una situación tan dramática como que un supuesto fallo humano pueda provocar un accidente de estas dimensiones".

Ha pedido que se analice cómo mejorar las infraestructuras, también los sistemas de seguridad "que caen con frecuencia", aunque "controlan bien", añadiendo que "no es fácil controlar una línea ferroviaria tan nutrida como la española" y que "la seguridad cero no existe nunca".

"En todo caso hay que mejorar esos sistemas y parece que estaba en ello Adif; hay que comprometer de forma inmediata las inversiones para dotar de la máxima seguridad posible a nuestra vía ferroviaria". A partir de ahí "tendrán que dilucidarse las responsabilidades tanto técnicas como políticas que se estimen", lo que ahora "no es el punto central".

"RETRASOS RECURRENTES"

Sordo no cree que se esté considerando "en serio" por parte del Ministerio de Transportes cerrar durante dos años, para realizar mejoras, el tramo Madrid-Calatayud de la línea que une la capital de España con Barcelona.

Para el líder de Comisiones Obreras, el hecho de combinar la mejora de la infraestructura con mantener el servicio ferroviario ha generado "retrasos recurrentes y una situación de deterioro de la calidad del servicio", de forma que "cualquiera que haya cogido el AVE en los últimos años tiene la percepción de que funciona peor o notablemente peor que hace unos cuántos años", lo que "es producto de que se han multiplicado los trayectos y los usos".