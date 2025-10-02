Soria (PSOE) cree que los anuncios de Azcón "han pinchado" porque "no tiene mayoría" para aprobar los presupuestos

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Leticia Soria, cree que los anuncios realizados por el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, en el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, "han pinchado", porque los 'populares' "no tienen mayoría" para aprobar los presupuestos de 2026.

El la tercera y última jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad, en la que se han tramitado las propuestas de resolución, Leticia Soria ha apostado por "proponer alternativas viables y progresistas" porque "otro Aragón es posible".

A su juicio, Azcón "está muy alejado de la realidad, llega al segundo año --de la legislatura-- sin haber hecho nada, y en el horizonte próximo no va a poder hacer nada", de forma que "ha tirado por la borda la posibilidad de mejorar los servicios públicos: Con el mayor presupuesto de la Comunidad, nunca antes se hizo tan poco".

Soria ha continuado afirmando que "Azcón prefiere seguir siendo el eterno candidato, ha renunciado a su programa y a sus compromisos, no ha querido legislar ni gobernar".

"Seguimos esperando unos presupuestos", ha avisado Soria, indicando que el jefe del Ejecutivo autonómico "se empachó de anuncios y se va a dar cuenta de que va a ser incapaz de llevarlos a cabo con su minoría y tampoco tiene apoyo presupuestario".

La parlamentaria del PSOE ha enfatizado que "en Génova ya contemplan un gran domingo electoral en marzo" y ha advertido de que "los Gobiernos no viven de anuncios, sino de boletines oficiales".

Para Leticia Soria, el presidente de la Comunidad "vive de la herencia del Gobierno de Javier Lambán" y adolece de "una escasa capacidad de gestión: Cada vez vamos perdiendo más fuelle en relación a otras autonomías y estamos por debajo de la media nacional".

"Azcón vive de la bronca y el enfrentamiento, lo que le lleva a ocultar sus vergüenzas aplaudiendo en Murcia a favor del trasvase", ha considerado la diputada socialista, añadiendo que tendrá que rendir cuentas ante los ciudadanos por esta "irresponsabilidad".

SERVICIOS PÚBLICOS

La prioridad del PSOE son los servicios públicos, ha continuado Soria, enfatizando que la Educación es "la piedra angular" sobre la que se construye la igualdad, el progreso y la libertad, mientras el Gobierno de Azcón "cierra aulas" y no apuesta por la escuela rural, frente a lo que ha reivindicado la gratuidad de la Educación Infantil 0-3.

La sanidad es "la pata esencial del Estado del Bienestar, el patrimonio común", ha manifestado Soria, mostrando su preocupación por las listas de espera y "la gestión ineficiente" de la sanidad porque "los recortes han puesto en peligro la puesta en marcha de hospitales como Teruel y Alcañiz", por lo que ha solicitado la reprobación del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

Ha preguntado "dónde está la ley del mayor y la de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales" y le ha exigido que dé ayudas a Palestina, también que acoja a los menores migrantes de Canarias.

Otras propuestas del PSOE son acabar con la siniestralidad laboral, fomentar los polígonos industriales, elaborar un informe sobre los centros de datos, debatir sobre cambio climático y juventud, revertir la "inejecución" de las políticas contra la despoblación y aprobar un fondo de 50 millones para este área y aplicar el Estatuto de Autonomía en materia de financiación autonómica.