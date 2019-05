Soro (CHA): "Evitar que Lambán titubee es tan sencillo como que haya solo una alternativa, un Gobierno progresista"

Publicado 22/05/2019 11:39:14 CET

El candidato a la DGA dice que es "muy defensor de la intervención pública en beneficio de las condiciones de vida de la gente"

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha afirmado que "hay que evitar que Javier Lambán titubee y es tan sencillo como que haya solo una alternativa: un Gobierno progresista; nosotros aportaremos el aragonesismo".

En una entrevista concedida a Europa Press, José Luis Soro ha expuesto que el 26 de mayo, fecha de celebración de las elecciones autonómicas, "habrá tres posibilidades: Los cuatro de Colón otra vez juntos; el PSOE con Cs, que le va a marcar el camino y a imponer políticas ultraliberales y recentralizadoras, lo que es Cs, la derecha disfrazada de otras cosas; o un Gobierno sin la derecha".

"La forma de evitar la primera y segunda opción es que no sean posibles, que haya al menos 34 escaños de izquierdas en las Cortes", ha manifestado.

"Nosotros nos presentamos como CHA, no nos queremos diluir en otros proyectos ni escondernos detrás de sopas de siglas", ha planteado el candidato, para quien "la izquierda es plural y es bueno que haya cuatro partidos a la izquierda, pero nuestro compromiso es sumar con el resto de partidos".

"Me preocupa menos el resultado de CHA que la suma global", ha aseverado, por lo que ha reclamado que "si eso ocurre, todos estemos a la altura y nadie empiece a enredar, que todos tengamos claro nuestro compromiso de reeditar un Gobierno de izquierdas y aragonesista".

"Nuestro aragonesismo no es teórico, tenemos muy claro que Chunta es un instrumento de transformación social y eso se hace desde el Gobierno, no desde la oposición", ha observado Soro, quien ha explicado que "lo que hemos hecho es gobernar de otra manera, con mucha cercanía, y nos hemos recorrido el territorio, que es lo mejor que le puede pasar a un aragonesista, descubrir Aragón".

Además, "nos hemos comprometido solo a lo que podíamos cumplir", de manera que "cuando he tenido que decir 'no puedo hacer esa carretera' lo he dicho y cuando he dicho 'voy a hacer esta carretera' lo he hecho", lo cual "ha sido una forma diferente de estar en política y eso se ha percibido". Con este procedimiento "la impronta de CHA se ha notado de alguna manera; nos hemos dejado la piel". A Soro le preocupa que se banalice la política, que se transforme "en tuits".

"Llevamos 33 años, hemos tenido más de 1.000 cargos públicos y ni una sombra de corrupción", es decir, que "somos un partido absolutamente honrado, un valor a tener muy en cuenta", ha expuesto el presidente de CHA, añadiendo que "una obsesión de los fundadores era la honradez en política y somos un ejemplo de esto".

POLÍTICA SOCIAL

En esta legislatura "entramos con el primer objetivo de reconstruir la sanidad, la educación y los servicios sociales, hemos hecho una política social de la que me siento muy satisfecho, pero queda mucho por hacer".

Ha destacado que "hacer carreteras también es política social porque generas inversión y empleo, es más fácil luchar contra la despoblación, pero hubo que focalizar en las áreas más puramente sociales", como la vivienda y en la segunda mitad de la legislatura "ha habido un punto de inflexión, hemos incrementado la inversión en obra pública".

A su juicio, "la clave es la conservación ordinaria" ya que "las carreteras se deterioran mucho y cada euro que no se invierte a tiempo se multiplica por cinco en la conservación extraordinaria", aunque "la conservación ordinaria se luce menos". Ahora hay obras en ejecución o licitación por más de 50 millones de euros.

Soro ha puesto de relieve que "en Aragón jamás había habido una política social de vivienda" y esta legislatura ha sido la prioridad del Departamento, especialmente los desahucios.

Sin embargo, "hay cuestiones que no son competencia nuestra", como la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que exige "dar pasos en otras direcciones". Al respecto, se ha proclamado "muy defensor de la intervención pública en beneficio de las condiciones de vida de la gente", por lo que "el reto es estudiar fórmulas para que se puedan limitar los alquileres sin producir efectos perversos en el mercado y eso pasa por que haya una iniciativa en el Gobierno central: limitar las rentas para que la gente pueda pagar los alquileres".

José Luis Soro ha puntualizado que "no es lo mismo pagar a una persona jurídica que a una persona que necesita esos ingresos", reconociendo que el problema es "cómo coordinar el derecho del inquilino a no perder su hogar con el del propietario a no perder su renta" porque los arrendadores "tienen derecho a cobrar la renta por su piso", por lo que "no se trata de expropiar a nadie", más cuando "no estamos hablando de rentistas", sino de "muchas economías familiares".

CANFRANC, SÍMBOLO DEL FUTURO

El candidato ha aludido a los proyectos de infraestructuras en torno a Canfranc (Huesca), la reapertura del paso ferroviario internacional y la rehabilitación de la antigua estación y mejora de las vías.

En la estación "están las máquinas trabajando, los trenes de mercancías circulan por las nuevas vías y estamos ejecutando una nueva playa de vías para viajeros y la futura estación", al tiempo que se rehabilitan el edificio histórico de la estación y las cocheras francesas, lo que concluirá en verano para ser un centro de interpretación y de acogida del Camino de Santiago.

"Es emocionante haber recuperado ese espacio tan simbólico, emocional, que hasta ahora había sido un símbolo del olvido y la degradación, y convertirlo en el símbolo del futuro y la vida", ha indicado.

Para conseguir la reapertura del paso internacional "acertamos en la estrategia, hacerlo desde la suma, conseguir implicar a Aragón y Aquitania, los Gobiernos de Francia y España, y la UE a través del Mecanismo Conectar Europa", de forma que el proyecto "es imparable".

A su juicio, "nos teníamos que despojar de la visión romántica, simplemente de recuperar lo que fue Canfranc" y ahora "hablamos de logística, de competitividad y desarrollo económico" con una "visión global" que conduzca a la creación de "un corredor de altas prestaciones y competitivo" que una el puerto de Valencia con Europa a través de Teruel, Zaragoza, Huesca, Canfranc y Aquitania.

TURISMO

El candidato ha puesto de relieve que "año a año hemos ido batiendo récords de visitantes y pernoctaciones", superando la barrera de los tres millones de visitantes, 3,7 millones en 2018, siendo China el segundo mercado emisor para Aragón. Soro quiere que la Estrategia Turística de Aragón se convierta en "la hoja de ruta compartida por la Administración y el sector privado".

En las hospederías "nos encontramos un auténtico desastre" porque en las del Monasterio de Rueda, San Juan de la Peña e Illueca, "la empresa incumplió todas sus obligaciones y había muchas reclamaciones de clientes, no se pagaba a los trabajadores y jamás nos notificaron sus ingresos para que cobráramos el canon" anual, que "jamás pudimos cobrar".

En este ámbito "ha sido una legislatura durísima, hemos peleado judicialmente con esta empresa y en Rueda hemos conseguido recuperar la posesión", lo que "fue un drama". Ahora "nuestro objetivo es invertir mucho dinero para rehabilitar la parte monumental y recuperar las visitas guiadas", con la confianza de reabrir todo el conjunto el próximo verano con un proyecto "interesantísimo" que gestionará la misma empresa que explota el balneario de Ariño.

En el caso de la hospedería de Illueca el Gobierno de Aragón está hablando con el Ayuntamiento para volver a licitarla y en San Juan de la Peña "conseguimos echarles" por su "increíble mal servicio", de forma que "hemos conseguido recuperar todas las hospederías".