Sos del Rey Católico se convierte este domingo 21 en una exposición al aire libre con 'Arte entre ventanas'

Cartel de la exposición y certamen que acoge este domingo Sos del Rey Católico - CASA DEL INFANZÓN

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 30 artistas locales y llegados también ciudades como Pamplona y Zaragoza convertirán este próximo fin de semana la localidad zaragozana de Sos del Rey Católico en una exposición al aire libre que sacará partido de la belleza del casco histórico decorando los vanos de las casas.

'Arte entre ventanas' es una muestra organizada por la Casa del Infanzón y La Escalera Roja de Sos que nace con el propósito de dinamizar la villa medieval en una época del año de menor afluencia turística. La inauguración tendrá lugar este próximo domingo 21 de septiembre a las 13.00 horas en la entrada de la Casa del Infanzón, desde donde partirá una visita a las ventanas que participan en esta primera edición, que concederá un premio a la mejor obra según votación del público.

La exposición podrá recorrerse a cualquier hora del siguiendo el recorrido de las ventanas del casco histórico de Sos del Rey Católico hasta el próximo 5 de octubre.

Para poder visitar todas las obras que estarán expuestas durante estos días, los organizadores han desarrollado un mapa interactivo y geoposicionado mediante el cual se podrá ver 'in situ' la ubicación de toda la exposición. Igualmente se ha generado una aplicación digital para poder emitir el voto a la mejor obra.

A ambas se podrá acceder mediante dos códigos QR que pueden encontrarse en los carteles y folletos elaborados y que estarán en diferentes establecimientos y en el recorrido, además de las redes sociales de los organizadores @casadelinfanzon y @laescalerarojadesos.

El premio para el ganador o ganadora consistirá en un fin de semana completo en Sos del Rey Católico, con dos noches de alojamiento con desayuno para dos personas, cenas y comidas, además de una visita guiada al Palacio de Sada y al casco histórico, incluyendo la Iglesia de San Esteban y la cripta, la Lonja Medieval, El palacio de Niño y el barrio de la judería. El resultado se dará a conocer el día 5 de octubre al finalizar la exposición y se comunicará por las redes sociales de los organizadores.

UN ESTABLECIMIENTO CON SENSIBILIDAD ARTÍSTICA

La Casa del Infanzón es un pequeño hotel rural que ha cumplido 20 años y que en muchas ocasiones ha participado en actividades culturales sirviendo como dinamizador en algunas ocasiones. Es uno de los establecimientos turísticos más antiguos y mejor considerados de la Villa de Sos y de la provincia de Zaragoza.

La Escalera Roja de Sos es el nombre con el que dos artistas llevan desarrollando y colaborando en varias de las actividades que se celebran en la villa, como es la Feria de Arte y Artesanía y otras actividades en su taller inicial y en breve en la nueva sede junto a la Calle Mayor.

Javier y Cesar son navarros y desde hace unos años residen a caballo entre Pamplona y Sos del Rey Católico. Muy conocidos en el mundillo del arte, tanto en la capital navarra, como en Tudela o Biarritz, donde han expuesto en muchas ocasiones.