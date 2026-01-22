El stand de Aragón en Fitur apuesta por la tecnología inmersiva con más de 90 piezas audiovisuales distintas

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, interactúa con la metahumana del stand de Aragón, una de las novedades de esta edición. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El stand de Aragón en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) proyecta de forma continuada más de 90 piezas audiovisuales distintas de alta calidad, organizadas por grandes ámbitos temáticos y concebidas como un escaparate común, dinámico y de alta calidad de la oferta turística de la Comunidad.

De este modo, el Gobierno de Aragón pretende refozar el carácter innovador de su propuesta tecnológica y sensorial para esta edición de la feria, que este jueves cumple su segundo día de apertura.

Durante esta jornada, el stand desarrolla su actividad habitual de información y atención al público, con los distintos mostradores operativos y la proyección continua de contenidos audiovisuales. Además, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha asistido al tradicional saludo de los Reyes en el espacio de Turespaña de Fitur.

La experiencia del visitante al stand de Aragón se estructura alrededor de una plaza central y de cinco puntos de atención circulares que actúan como nodos temáticos identificados cromáticamente.

Estos espacios representan la naturaleza y la aventura, la espiritualidad y el patrimonio cultural, el astroturismo y la oferta de alojamientos y hostelería, la enogastronomía y las experiencias, así como Aragón como destino integral, con presencia de las tres provincias y de las capitales Zaragoza, Huesca y Teruel.

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS

Desde el punto de vista tecnológico, el stand integra pantallas táctiles, tabletas de información turística, un tótem digital vertical de dos metros y un sistema de proyección holográfica con iconos representativos, además de paisajes sonoros específicos para cada ámbito temático.

Como elemento diferencial, se suma una propuesta olfativa con aromas vinculados a Aragón que se activan de forma sincronizada con los contenidos audiovisuales, completando una experiencia sensorial coherente con la narrativa cromática del espacio.

A ello se añade una asistente virtual metahumana en 3D, concebida como guía turística emocional, que orienta al visitante a partir de preguntas vinculadas al lema del stand.

En el ámbito de Aragón como destino integral, se proyectan piezas como 'Aragón tu reino', 'Un lugar para vivirlo todo', 'Aragón con alma', 'Aragón familia', 'Aragón pruébalo y verás', 'Día de San Jorge', 'The Wave', 'Mudéjar Aragón', 'Astroturismo Aragón', 'Aragón tierra de cultura', 'Pueblos más bonitos de España', 'Goya es lo que es por ser aragonés', 'Aragón abre camino', 'Aragón pantone' y los seis vídeos 'WOW' de Aragón.

NATURALEZA, PATRIMONIO O ASTROTURISMO

La temática de naturaleza y aventura reúne contenidos como Pirineo, prepirineo, Sabiñánigo puerto del Pirineo, Bajo Cinca, Camino Natural de la Hoya de Huesca, Descenso de navatas de la Hoya de Huesca, Sobrarbe, Ribagorza destino sostenible, Jiloca Infinita, Gran Reserva, De Tronchón, Pasarelas del Guadalope, Spot Silencios Andorra, Las golondrinas, Far West Calatayud, Panticosa novedades 2026, Aventura DPH, Gran Trail Benasque, Canfranc Trail, Cicloturismo de Huesca, Starmountain Gúdar Javalambre, Escuela de esquí de Panticosa, All Radical Free Ride+ y Tu Huesca Aventura.

En el bloque de patrimonio cultural y espiritualidad se incluyen piezas como Experiencia andalusí, Monasterio de Piedra, Monasterio de San Juan de la Peña, Tres catedrales de la diócesis de Monzón, Hydria: catedral de Tarazona, Calatayud tres culturas, Comarca de Tarazona, Festival de los castillos, Un paseo por Sigena, Encantos de las cuencas mineras, Escenario estepario del campo de Belchite, Ruta nocturna de iglesias, El susurro eterno de dos almas, Dinópolis, Ferias de la Diputación Provincial de Teruel, Goya destino Zaragoza, Zaragoza Turismo, Siente Teruel y Teruel superpoder.

El ámbito del astroturismo y las experiencias singulares incorpora contenidos como Teruel donde nacen las estrellas, Astroturismo, siente el universo, Starmountain Gúdar Javalambre y Eclipse, junto a propuestas vinculadas a eventos y actividades experienciales.

GASTRONOMÍA Y OCIO

La enogastronomía y la oferta hostelera se muestran a través de piezas como Aragón sabor de verdad, Ruta del Vino Somontano, Ruta del Vino Cariñena, Ruta del Vino Garnacha, Garnacha Zaragoza, Oleoturismo Guara Somontano, Cinco Villas Gastronomía, Gastro Zaragoza, Gastronomía Benasque, Gastronomía Huesca, vídeos de Estrellas Michelin, Wow Michelin, Arex este es mi mundo, Confederación de Empresarios de Hostelería, Calatayud, Borja y Sabor de Verdad.

Finalmente, el stand incorpora contenidos específicos ligados al ocio y a la animación como Marchica, Seas como seas, Antorchas Valdelinares, Mexperience, Mugas, Tobogganing, Competiciones y Ratrack, que refuerzan la proyección del turismo de nieve y de eventos.

Todos estos contenidos se proyectan de forma continua en bloques temáticos a lo largo de toda la jornada, frente al modelo tradicional basado en presentaciones institucionales puntuales.

Para su elaboración se ha contado con la colaboración de comarcas, diputaciones y capitales, que han aportado piezas audiovisuales y novedades con el objetivo de construir un relato común, impactante y coherente de la oferta turística de Aragón.