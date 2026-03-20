La Subdelegación del Gobierno alerta contra los abusos laborales en la campaña agrícola que ahora comienza

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma, Román García, han participado este viernes en un evento con agricultores, empresas del sector y de trabajo temporal para informar sobre las condiciones de contratación de los temporeros y así "dar garantía y seguridad jurídica" tanto a trabajadores, la mayoría migrantes, como a los agricultores que les dan empleo durante la campaña agrícola, que comienza ahora y se prolongará hasta el mes de octubre.

En un acto organizado por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, que ha clausurado la subdelegada, Noelia Herrero, Beltrán ha indicado a los medios de comunicación que Aragón es "una de las regiones productoras más importantes de Europa, por ejemplo en fruta de hueso" y que el sector agroalimentario representa el 10% de la economía de la Comunidad Autónoma.

Durante la próxima campaña agrícola trabajarán entre 20.000 y 25.000 personas, "de manera que es un movimiento económico importantísimo, con un fortísimo impacto en el territorio, sobre todo en las áreas despobladas".

Uno de los aspectos a abordar es "la prevención de la trata, que en algunos casos existe", ha continuado Beltrán, recordando que "en Aragón se han hecho intervenciones policiales al respecto" para erradicar "condiciones laborales cercanas a la esclavitud" y que constituyen casos de explotación laboral.

Ha explicado que la Ley de Extranjería y el reglamento que la desarrolla van experimentando mejoras "paulatinamente" para "facilitar la integración de las personas migrantes en el mundo laboral".

"Esta integración en el mundo laboral es una demanda que venimos escuchando del mundo empresarial y sindical, con lo cual ese reglamento de extranjería trata de acortar los plazos" mediante la simplificación administrativa, trabajando de la mano la Unidad de Extranjería que depende de la Delegación del Gobierno, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y la Guardia Civil: "Tenemos a todas las Administraciones implicadas, también a la Inspección de Trabajo, que se ocupa 'in situ' de velar porque esas condiciones se desarrollen con normalidad".

Los migrantes representan, aproximadamente, el 15% de los trabajadores activos en Aragón, ha indicado el delegado del Gobierno, recordando que pronto se iniciará un proceso de regularización masiva, que se ha explicado en el evento: "Va a suponer un beneficio económico y social para nuestro territorio".

En otro orden de cosas, Beltrán ha recordado que la prevención de riesgos laborales "es una obligación" y tiene que estar presente "en todas las empresas".

Fernando Beltrán ha negado que la regularización de migrantes guarde relación con el terrorismo islámico: "Nada más lejos de la realidad". Ha rechazado estos "bulos".

El Gobierno de España "sigue trabajando por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, por el mundo rural, por mejorar las condiciones de los empresarios" mientras "el Gobierno de Aragón no comparece, no sabemos absolutamente nada de su posicionamiento ni de los tipos de problemática que quiere resolver" y vive en "la parálisis", ha lamentado Beltrán, recordando que la campaña agrícola atañe a todas las Administraciones públicas

Sobre la regularización masiva, el delegado ha indicado que, a falta del informe del Consejo de Estado, "se va a tener en cuenta a aquellas personas que ya están viviendo y trabajando con nosotros en el territorio español", en alusión a "todos aquellos que puedan demostrar que han estado cinco meses antes del final del año pasado y todos los que solicitaron protección internacional antes del 31 de diciembre".

"Las personas que sacan de paseo a nuestras personas mayores o que trabajan en residencias de ancianos, las personas que nos reparten la paquetería, que recogen la fruta, que están en los mataderos, son personas llamadas a ser regularizadas, ese es el perfil que se está buscando, porque ya están entre nosotros, ya viven con nosotros, ya están buscándose la vida y la demanda empresarial y sindical los requiere; ya que los tenemos aquí, ya que tienen ganas de trabajar, ya que conocen los sectores, vamos a por ellos".

RESPONSABILIDADES LABORALES

Román García ha explicado a empresarios y sindicatos "las obligaciones fundamentales" en materia de extranjería "y sobre todo las responsabilidades", comentando que "no hay ninguna novedad" al respecto.

García ha asegurado que el proceso de regularización que ahora comienza "es una oportunidad, no un problema" y puede beneficiar a los empresarios, que pueden recurrir a a las personas que ya están documentadas o que están "en proceso" de llevarlo a cabo.

En cuanto a la inspecciones de trabajo, ha explicado el director territorial, el 90% de los supuestos de incumplimiento que encuentran los inspectores de trabajo afectan a personas que "están sin autorización de ningún tipo para trabajar". En el último año se ha detectado a 900 personas sin autorización para trabajar, sumando más de 9 millones de euros en sanciones administrativas.

"No sale a cuenta ocupar a una persona en situación irregular porque las consecuencias son muy importantes" respecto a las sanciones de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social y por los accidentes, recalcando que "cualquier trabajador que está ocupado tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente, a que se le proteja su seguridad y salud con independencia de la situación administrativa que tenga en España".

Las sanciones de la Inspección de Trabajo van desde los 10.000 a los 225.000 euros "por cada uno de ellos" y si se ocupa un número determinado de trabajadores en situación irregular puede constituir delito. La Inspección de Trabajo y de Seguridad Social trabaja en este ámbito junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado para "detectar estas acciones y atajarlas", ha concluido Román García.