La subdelegada del Gobierno señala que la respuesta policial a los incidentes en Juslibol es "inmediata"

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, ha afirmado este lunes, tras la reunión con la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones, Carmen Susín, para abordar la situación del sistema de protección y reforma de menores en la comunidad autónoma, que la respuesta de la Policía Nacional ante los incidentes ocurridos en el centro de Juslibol desde 2024 "es siempre inmediata".

"La respuesta de la Policía Nacional, siempre que ha sido necesaria su intervención en un centro de menores de la comunidad, ha sido rápida e inmediata. Estamos hablando de minutos. La respuesta media es de cuatro minutos y medio", ha declarado Herrero.

En la reunión de este lunes, se han abordado las carencias estructurales que tiene el centro de Juslibol y cuáles serían los caminos a seguir para solucionarlos. "El Gobierno de Aragón ha reconocido que tiene la suficiencia presupuestaria para evitar que se vuelvan a quedar desiertos los concursos de gestión. Y también se ha hablado sobre la solicitud de repatriación de 12 menores", ha expresado Noelia Herrero.

Tras dicho encuentro, la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza se muestra "sorprendida por el comunicado de prensa emitido por la Consejería de Servicios Sociales, ya que considera que no refleja el contenido real, que ha sido más fructífero de lo que relata".

"En ningún momento se ha exigido una reforma de la Ley penal del menor, en una reunión a la que también han asistido representantes de la Judicatura y de la Fiscalía de Menores. Sí se ha hablado de cómo la actual norma podría ayudar a lidiar con los problemas que se dan en los centros y de la coordinación e intervención en casos concretos, punto en el que la Consejería se ha mostrado conforme", ha manifestado la subdelegada del Gobierno en Zaragoza.

"Otro de los puntos que no se han tratado en la reunión y que se apuntan en el comunicado es el sistema AlertCops que, de haberse abordado, la subdelegada del Gobierno, Noelia Herrero, habría precisado que el principal motivo por el que no se ha llegado a implantar es porque dicho sistema funciona a través del teléfono móvil y los educadores del centro de Juslibol no tienen permitido el uso de este tipo de dispositivos".

REPATRIACIÓN

Por último, en relación a la solicitud de repatriación de 12 menores, la subdelegada "ha negado en la reunión que los trámites no se hayan iniciado", tal y como ha asegurado la consejera de Bienestar Social y Familia. Ha explicado que, dada la compleja situación que los menores enfrentan en sus entornos de origen, "se está a la espera de recibir la información que acredite y apoye la repatriación en base al interés superior del menor, tal y como marca la legislación vigente. La repatriación no puede ser la respuesta y la salida ante el fallo del sistema".

La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza "lamenta que se falte reiteradamente a la lealtad institucional con comunicados que más parecen inducidos por la necesidad de confluir con Vox en un tratamiento alarmista del fenómeno migratorio que de responder a la realidad de los hechos abordados en las reuniones de trabajo", han zanjado desde la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.