Una agente de la Policía Local recupera el cuerpo del menor desaparecido en el Ebro

ZARAGOZA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Una agente de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local de Zaragoza ha sido quien ha sacado del Ebro el cuerpo sin vida del menor que desapareció en la tarde del pasado sábado cuando se estaba bañando con unos amigos en el embarcado de la Expo.

El cadáver ha sido encontrado sobre las 10.15 horas de este miércoles, en el entorno del camino de la Alfranca, pasada la Z-40 y desembocadura del Gallego, en una zona alejada del punto donde fue visto por última vez Karim, de 13 años de edad. Efectivos de la Policía Local estaban rastreando las riberas.

La agente Silvia Allué ha relatado: "Hemos visto algo que flotaba en el Ebro, a unos 400 metros, era algo pequeño, y no teníamos claro lo que podía ser, el río lo ha traído a la margen derecha, y uno de los compañeros ha podido confirmar que era el cuerpo del niño, y entonces nos hemos dispuesto para poder interceptarlo en el cauce del río".

El acceso no era fácil, y ha continuado diciendo: "Había una zona en la que había poca corriente y me han ayudado a bajar, he visto factible entrar y a unos diez metros nadando lo he cogido, ha sido una casualidad, pero hemos aprovechado para recuperar el cuerpo". Allué se ha medido al agua con su uniforme, solo le ha dado tiempo a quitarse el cinturón.

Por su parte, la concejal delegada de la Policía Local de Zaragoza, Patricia Cavero, ha dicho que el dispositivo de la Policía Local, formado por la Unidad de Apoyo Operativo, la unidad de caballería y agentes del sector Sur estaban patrullando toda la ribera y han divisado algo que podría ser el cuerpo de Karim.

"El color de la camiseta ha sido una de las cosas que les han llamado la atención, han recorrido toda la ribera hasta el punto donde se ha encontrado el cadáver, y un equipo de la UAPO ha bajado hasta el límite del agua. La agente Silvia Allué no se lo ha pensado dos veces, se ha tirado a rescatar el cuerpo sin vida de Karim", ha apostillado Cavero.

UN AMPLIO DISPOSITIVO

El concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza, ha agradecido a la Policía Local "la labor que han venido haciendo estos días como parte de ese gran dispositivo, el más amplio de servicios municipales que se ha puesto en marcha para una búsqueda de estas características".

Ha participado además la Unidad verde, todas las unidades de Bomberos, el helicóptero de la Policía Nacional. "Ayer veíamos como parte del Regimiento de Pontoneros se sumaba a la búsqueda, todos con la esperanza de poder encontrar al menor, aunque no ha sido el resultado que hubiéramos deseado". Asimismo, se incorporaron los Bomberos de la Diputación de Zaragoza. Mendoza ha agregado que "en estos cuatro días se ha trabajado sin descanso".

La zona donde ha sido hallado el menor ya fue revisada en la jornada de ayer. "El río es un ente vivo y ha sido esta mañana cuando ha devuelto el cuerpo", ha apuntado.

El inspector jefe de Bomberos, Eduardo Sánchez, ha afirmado que "por la experiencia de años de búsqueda en situaciones tan desgraciadas como esta, estaba dentro de lo previsto que a partir del cuarto o quinto día, el cuerpo empezara a coger flotabilidad".

PÉSAME DE TODA LA CIUDAD

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha trasladado el pésame de la ciudad a la familia del menor. "Todos nos temíamos lo peor y, por lo tanto, el haber encontrado el cadáver significa que la familia descansa y que puede enterrar su hijo". Los servicios municipales van a prestar todo el apoyo psicológico a la familia.

Ha agradecido "el magnífico trabajo que han hecho todos y cada uno de los hombres y mujeres que han estado en el servicio de búsqueda, desde el servicio de Bomberos hasta Protección Civil, la Policía Nacional, todos y cada uno de los que han estado durante estos cuatro días buscando el cádaver y sabiendo que el desenlace tenía todas las posibilidades de que fuera el peor posible".

El alcalde, que ha realizado una visita al Colegio Santo Domingo de Silos, ha referido los peligros que entraña el río y, por ello, se debe "aprender de las lecciones". El Ebro "es uno de los emblemas, uno de los iconos, de las imágenes que más queremos en nuestra ciudad, con la que más nos identificamos, pero no es un río para que nos bañemos sin ningún tipo de medida de seguridad".

Azcón ha manifestado que "solamente expertos profesionales puedan entrar en él, como han sido los bomberos, y es importante que la ciudad tenga esta lección, que no vuelva a repetirse lo que ha pasado con Karim, que toda la juventud sepa que el Ebro no es un sitio para bañarse, no es un río para jugar y nos lo tenemos que tomar muy en serio".