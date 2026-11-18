HUESCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Cuatro personas han sido detenidas en una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas, en el barrio del Perpetuo Socorro de la ciudad de Huesca.
El amplio operativo policial, que se está desarrollando desde primera hora de la mañana, está conformado por agentes de Policía Judicial, Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), Unidades de Intervención Policial (UIP) y Guías Caninos, en dicho barrio oscense, han informado desde ese cuerpo policial.