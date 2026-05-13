La Policía detiene al dueño de una óptica por contratar créditos rápidos con datos de sus clientes

1086628.1.260.149.20260513105538 Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, propietario de una óptica en la capital aragonesa como presunto autor de varios delitos de estafa y falsedad documental, tras detectar la contratación fraudulenta de créditos rápidos utilizando datos personales de clientes de su establecimiento. El importe total defraudado asciende a un total de más de 32.000 euros.

La investigación se inició después de que hasta siete personas denunciaran en diferentes dependencias policiales de Zaragoza la existencia de préstamos y financiaciones a su nombre que nunca habían solicitado. Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron determinar que el detenido, aprovechando el acceso a la documentación personal y bancaria de sus clientes, había formalizado hasta 12 créditos rápidos con distintas entidades financieras para supuestas compras de productos de óptica que nunca llegaron a realizarse.

Según las investigaciones, esta persona utilizaba además teléfonos prepago para efectuar las contrataciones y posteriormente, las cuotas de los préstamos eran cargadas en las diferentes cuentas de los perjudicados.

Los agentes comprobaron igualmente que, en algunos casos, el investigado realizaba falsos concurso o promociones desde el propio establecimiento con el objetivo de conseguir que los clientes facilitaran sus números de cuenta bancaria, datos que posteriormente eran utilizados para domiciliar los pagos de los créditos.

Este martes 12 de mayo los agentes procedieron a su detención, siendo puesto a disposición judicial horas después, quedando en libertad con cargos tras ser oído en declaración.