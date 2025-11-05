Calle Privilegio de la Unión, donde este martes ha muerto una mujer a manos de su pareja. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que el presunto asesino de una mujer de 49 años, este martes, en el distrito zaragozano de San José pasará este jueves a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la capital aragonesa.

El detenido continúa ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, después de que ingiriera una sustancia tóxica en el domicilio donde presuntamente mató a su pareja, sin que hasta el momento se le haya podido tomar declaración, según fuentes policiales.