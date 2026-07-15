El viento complica la extinción del incendio de Orés, con "potencial de crecimiento y destrucción"

Los municipios de Biel, Fuencalderas y Uncastillo están "en prevención por si sucede algo durante la noche"

ORÉS (ZARAGOZA), 15 (EUROPA PRESS)

Los cambios de trayectoria del viento y las altas temperaturas han complicado durante la tarde de este miércoles las labores de extinción del incendio forestal que se ha iniciado en Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, un fuego con "potencial de crecimiento y destrucción".

"Las condiciones de viento, las altas temperaturas y la baja humedad han provocado un comportamiento muy errático del fuego durante toda la jornada", ha explicado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez, quien ha considerado es uno de los incendios "con mayor potencial de crecimiento y de destrucción a los que nos hemos enfrentado en Aragón en los últimos años".

Bermúdez ha asegurado que están movilizando todos los recursos necesarios de distintas administraciones con el objetivo de "aprovechar las próximas horas, que pueden ofrecer unas condiciones meteorológicas más favorables para el trabajo de los equipos de extinción".

ORÉS, ASÍN Y LUESIA, DESALOJADOS

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha elevado esta tarde el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) a Situación Operativa 2-Nivel 2 de Protección Civil, y ha pedido la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente del Ministerio de Defensa, que ya ha quedado movilizada para colaborar en las labores de extinción.

Los vecinos de Orés, Asín y Luesia (Zaragoza) han sido desalojados tras recibir un mensaje ES-Alert. Según ha informado el Gobierno de Aragón, 58 internos de las residencias de las tres localidades han sido realojados en una residencia de Zaragoza.

Además, los municipios de Biel, Fuencalderas y Uncastillo "están en prevención por si sucede algo durante la noche". "En el momento en el cual tengamos la constancia de la necesidad de evacuar o de ponernos en prevención, mandaremos un ES-Alert, sea la hora de la madrugada que sea", ha garantizado el consejero de Interior.

Por otro lado, han quedado cortadas las carreteras A-1204 entre Luesia y Asín entre los puntos kilométricos 13 y 32, y la carretera CV-813 entre Asín y Orés. El Puesto de Mando Avanzado se ha instalado en Farasdués.

RECURSOS DE DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Por parte del INFOAR, se encuentran actuando en las labores de extinción seis cuadrillas terrestres, cinco autobombas, cuatro cuadrillas helitransportadas, tres helicópteros ligeros, un bulldozer, un helicóptero medio y el helicóptero de coordinación.

La Diputación Provincial de Zaragoza ha desplazado a 12 bomberos, seis autobombas, un camión nodriza, así como bomberos voluntarios de las agrupaciones de Sos del Rey Católico y Zuera.

Igualmente, se cuenta con efectivos de la Comarca de las Cinco Villas, Gobierno de Navarra, Protección Civil, Guardia Civil y del Gobierno de España.

En cuanto a la previsión meteorológica, se espera que la intensidad del viento pueda disminuir en las próximas horas, especialmente a partir de la 01.00 hora. Por la tarde, habrá viento de componente sudeste con alguna racha de 30 o 40 km/h.

La humedad se recuperará durante la noche en torno al 60% o 70%. Además, este jueves se esperan temperaturas máximas de 36 grados.

La reunión del CECOPI de este miércoles ha estado encabezada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a la vicepresidenta Mar Vaquero, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero. Se volverá a reunir este jueves a las 9.00 horas en la Sala de Crisis del 112 del Edificio Pignatelli.