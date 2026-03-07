SUMA Teruel lanza su nuevo plan estratégico con el foco puesto en los pequeños proyectos y la inclusión financiera

Logo de SUMA Teruel - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de SUMA Teruel ha dado luz verde al nuevo plan estratégico de la empresa pública para el periodo 2026-2028. Esta nueva hoja de ruta redefine los objetivos de la entidad para consolidarse como el motor financiero clave en el fortalecimiento del tejido empresarial de la provincia.El plan busca, bajo los principios de transparencia y servicio público, llegar donde la banca tradicional no siempre llega, ofreciendo soluciones flexibles y adaptadas a la realidad económica actual de la provincia. El nuevo plan estratégico tendrá puesto el foco puesto en los pequeños proyectos y la inclusión financiera con la apuesta por la capilaridad como gran salto cualitiativo.El objetivo de SUMA Teruel es incrementar su actividad desde los 2,67 millones de euros actuales hasta los 3,5 millones al año. Sin embargo, el objetivo principal no es solo financiero, sino social y territorial ya que se pretende alcanzar las 20 empresas anuales, poniendo el foco en autónomos, emprendedores y micropymes.Desde SUMA Teruel aseguran que "para garantizar este impacto, se aspira a que el 95% de los beneficiarios sean pymes o autónomos y el 85% de los préstamos formalizados sean por cuantías inferiores a los 300.000 euros".

NUEVAS LÍNEAS Y CONDICIONES MÁS COMPETITIVAS

Para adaptarse a estas necesidades se ha rebajado el mínimo financiable a solo 15.000 euros en todas sus líneas. Además, se ha anunciado una reducción en los tipos de interés y diferenciales. Como principales novedades se incorporan dos nuevas líneas de financiación:

Por un lado, la destinada a startups de proyectos innovadores, entre 10.000 y 50.000 euros con 7 años de plazo y 2 de carencia.

También, la línea circulante, destinada a cubrir necesidades de liquidez de empresas jóvenes y el crecimiento o internacionalización de las pymes, financiando hasta el 100% de estas necesidades con un límite de 100.000 euros.

IMPACTO EN LA PROVINCIA

Desde que inició su actividad, SUMA Teruel ha financiado a 285 proyectos con una inversión total de 48,5 millones de euros, la entidad ha facilitado la creación de 1.486 puestos de trabajo y el mantenimiento de otros 3.989.

En total, su actividad ha movilizado más de 180 millones de euros hacia las empresas turolenses.En 2025, se han aprobado 24 proyectos, por un importe total 5,1 millones de euros.

Esta financiación contribuirá a la creación de 81 puestos de trabajo y al mantenimiento de 197 empleos, generando una inversión total en la provincia de 23,8 millones de euros.