Susín pide al PSOE que explique por qué 55.000 familias no podrán elegir dónde terminan sus hijos los estudios

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes, tras la resolución del TSJA que suspende cautelarmente la concertación del Bachillerato, que "en pocos meses tendrán que explicar por qué 55.000 familias no van a tener el derecho a elegir en qué colegio quieren terminar sus hijos sus estudios".

Susín ha sido interpelada por el diputado del PSOE Jorge Pastor en relación al proceso de escolarización, aunque también han debatido sobre la concertación de la enseñanza, criticando la consejera "el sectarismo" del PSOE para afirmar: "No tienen ni idea de quién va a un colegio concertado", apuntando que muchas familias de la concertada votan a los socialistas.

También ha dicho que el Gobierno de Javier Lambán, anterior al actual de Jorge Azcón, es el único condenado por quebrar derechos educativos, recordando que en aquella etapa hubo una manifestación de 30.000 personas en favor de la enseñanza concertada.

La titular de Educación también ha hablado sobre el proceso de escolarización, que finalizó el 29 de mayo, y en el que el 97,46% de las familias han podido escolarizar a sus hijos en su primera opción, lo que "acredita" el éxito del espacio único de escolarización. Solo se han cerrado siete vías, por 23 en el último año de gobierno del PSOE, ha añadido.

Las cifras de satisfacción de las familias se elevan al 99%, ha continuado Susín, quien ha señalado que solo se han tenido que sortear plazas en 23 centros de toda la Comunidad Autónoma, de los que 14 son concertados y nueve públicos, de forma que por primera vez hay más sorteos en la concertada.

"Háganse mirar quién está atacando a la escuela pública, son ustedes quienes están perjudicando a la escuela pública", ha espetado Susín a Pastor. El próximo curso habrá ocho grupos más en Primero de Infantil en la red pública, pese a que habrá 316 alumnos menos. Además, hay 16 aulas TEA más, 12 más de educación especial y otras cuatro de escolarización anticipada. El presupuesto para educación especial ha pasado de seis millones con la izquierda a 12 con PP y Vox.

También ha comentado que en el proceso de escolarización del curso 2021/2022 el PSOE recortó 22 aulas de primero de Infantil en la pública, 18 aulas públicas en el 22/23 y 23 en el curso 23/24. "Una persona coherente diría que el cierre de aulas obedece a la bajada de la natalidad, un demagogo diría que son recortes", ha aseverado Susín, rechazando "los fuegos de artificio" del diputado del PSOE.

DESISTIR DE LA CONCERTACIÓN

Jorge Pastor ha preguntado a la consejera si va a dimitir, afirmando que "han hecho una bandera tan grande de la privatización del Bachillerato y los conciertos que quien debería dimitir es Azcón". Le ha pedido que "desistan" de concertar el Bachillerato porque "no se necesitan más plazas y en el futuro se van a necesitar menos".

Pastor ha preguntado por qué el Gobierno de Azcón no concertó el Bachillerato antes de entrar en funciones y si Vox presionó al PP, y le ha solicitado que explique qué va a hacer con el Colegio Catalina de Aragón, que cierra dos aulas, el Gil Tarín, el Hermanos Marx, y ha mostrado su preocupación por los centros rurales agrupados.

"Detrás de cada cierre hay un niño, una familia, unos profesores, un municipio que quieren una explicación", ha zanjado. "Usted desvía el debate siempre a cuestiones personales", se ha quejado el diputado del PSOE. Ha criticado que el Gobierno de Aragón ha concedido nuevos ciclos de FP a la red privada y habló "muy mal" a los sindicatos.

La planificación educativa "requiere ver que no sobra ninguna vía y lo que están haciendo es concentrar y privatizar muchas", ha continuado Pastor, afirmando que "están salvaguardando el modelo privado".