Susín (PP) exige a Lambán que diga "qué hace con el dinero de los aragoneses"

ZARAGOZA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Hacienda del PP, Carmen Susín, ha preguntado a Lambán "qué hace con el dinero de los aragoneses" al criticar que Aragón sea la comunidad autónoma que "más tarda en pagar de España a sus proveedores, una media de casi 72 días, lo que va a obligar al Ministerio de Hacienda a tomar medidas e intervenir la financiación

autonómica de la Comunidad".

Susín ha afirmado que "si tenemos el presupuesto más alto de la historia, pagamos más impuestos que nadie, el Gobierno de Lambán utilizó fondos covid para pagar sus agujeros (373 millones de 963 recibidos) y día a día siguen disparando el periodo de pago a nuestro proveedores, deben decir qué hacen con nuestro dinero".

Para la diputada este dato es la muestra clara "del caos y la incapacidad de gestión de este cuatripartito encabezado por Lambán, que va a lo suyo, pensando únicamente ya en su campaña electoral".

La portavoz popular de Hacienda ha destacado la gravedad de lo que está ocurriendo por la incapacidad de este Ejecutivo. "El Gobierno de Lambán se está financiando a través de los proveedores, que no son solo grandes empresas, son autónomos y pymes que en un momento de extrema dificultad ven como su gobierno en vez de ayudarles retrasa los pagos".

Susín ha recordado que ya en el mes de junio la Intervención General advirtió de lo que estaba pasando y pidió que se tomaran medidas, pero en vez de mejorar el periodo de pago cada día va a peor "somos los peores pagadores de España, esto es muy grave y tiene consecuencias".

Además, la parlamentaria popular ha acusado a Lambán "no solo de gestionar mal el presente sino que también hipoteca el futuro de todos los aragoneses. Han firmado más deuda, 1.200 millones con el Estado, que no empezaremos a pagar hasta 2027, esa es la realidad de este gobierno de anuncios, promesas que no se cumplen y mala gestión".