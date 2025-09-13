Susín remarca en el 35º aniversario de Plena Inclusión Aragón la labor de "acompañamiento" de las administraciones

Vista general durante el XXXV aniversario de ‘Plena Inclusión Aragón’, en el Edificio Pignatelli, a 13 de septiembre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). El acto reconoce 35 años de avances y conquistas en derechos.- Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

Día de celebración de aniversarios y de orgullo por una doble trayectoria de mérito este sábado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, en la que la asociación 'Plena Inclusión Aragón' ha celebrado sus primeros 35 años de labor dedicada a reducir las brechas que todavía presentan las vidas de las personas con discapacidad intelectual, en una tarea que debe ser acompañada por las diferentes administraciones en materia de empleo, vivienda y educación, según ha subrayado la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín.

La titular de Bienestar Social ha estado acompañada de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, junto a otros representantes institucionales como el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la consejera municipal de Políticas Sociales y concejala delegada de lgualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós; y miembros de otras corporaciones municipales y comarcas aragonesas, así como diputados de las tres diputaciones provinciales y de las Cortes de Aragón.

Todos ellos se han sumado a un auditorio de unos 400 invitados entre los que no han faltado familiares de las 35 entidades que forman parte de Plena inclusión Aragón y de Los Que No Se Rinden, que en su caso celebra su décimo aniversario, directivos, profesionales y voluntarios.

El acto ha estado encabezado por el presidente de 'Plena Inclusión Aragón', Santiago Villanueva, que ha destacado los avances logrados en este tiempo, ha recordado a quienes comenzaron la batalla por la igualdad y ha planteado los retos que quedan por delante.

Bajo el lema 'de la historia que hicimos nace el futuro que queremos', el evento ha servido para poner en valor las conquistas sociales logradas a lo largo de estas décadas, que han permitido a este colectivo alcanzar cotas de derechos y bienestar que en los años 90 parecían inalcanzables.

Pero también para recordar que todavía quedan muchos retos pendientes, y que para conseguirlos será imprescindible la implicación de las nuevas generaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familiares, que aportarán nuevas miradas para que los modelos de atención evolucionen en paralelo a los apoyos que necesite cada persona a lo largo de su vida.

"Tenemos retos importantes por delante, como pueden ser transformar los servicios y apoyos que reciban las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, nuevos modelos de inserción laboral para mejorar la baja tasa de actividad de nuestro colectivo y también desde luego una accesibilidad que sea universal de verdad. Creo que son metas que van a marcar nuestro futuro porque debemos mirar hacia atrás, pero también hacia delante con compromiso", afirma Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón.

Un compromiso tan fuerte como el que ha mostrado Francisco Monteagudo, presidente de Los Que No Se Rinden, en su intervención. "Hoy es un día en el que las personas con discapacidad intelectual y nuestras familias nos juntamos para decir muy alto: estamos aquí, y juntas y juntos no nos rendimos nunca", ha arengado al auditorio, "pero también para mirar al futuro con ilusión e inclusión y hablar de nuestros retos para el futuro".

Entre esos desafíos pendientes, Monteagudo ha destacado "que la sociedad y las empresas conozcan todo lo que podemos aportar, poner siempre en el centro a las personas con más necesidades de apoyo, que Aragón sea cada día más accesible y también tener un espacio propio, un lugar que sea nuestra casa y nuestro punto de encuentro".

Por su parte, Villanueva ha asegurado que, el hecho de que Los Que No Se Rinden cumpla diez años "no es una casualidad, sino un síntoma claro de cambio de tiempos, en los que las personas con discapacidad intelectual comienzan a asumir su propia representación para ser protagonistas de sus propias vidas".

La asociación ha rendido homenaje a los pioneros que impulsaron el movimiento asociativo de la discapacidad intelectual en Aragón --José María López, Pablo Ruiz y Francisco Vergara, Ramón Álvarez, Carlos Guerrero, José Luis Laguna, Miguel Ángel López, Teresa Muntadas y María Vicente--.

La ministra Pilar Alegría ha destacado la "enorme tarea" del movimiento asociativo "para conseguir una vida más plena y repleta de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual y sus familias".

Una tarea de la que ha destacado "tres cualidades importantes. Vuestra capacidad de innovación social, que se recoge muy bien en el proyecto Mi Casa, que trata dar independencia y autonomía a las personas con discapacidad intelectual. Un cambio total de paradigma, desde una perspectiva asistencial, para pasar a ser pioneros en la representación con voz propia de las personas con discapacidad intelectual. Y vuestra capacidad para colaborar con todas las organizaciones y administraciones desde una óptica local, autonómica y estatal, algo muy positivo porque vuestra acción se replica por todas las esquinas del país".

Por su parte, la consejera Susín ha felicitado a las asociaciones por su labor: "Es un día de fiesta, de celebración, de muchos años trabajando, avanzando, por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, pero también es un día de reivindicación para seguir avanzando en esa plena inclusión social".

Por parte del Gobierno de Aragón, la responsable de Bienestar Social y familia ha destacado el "acuerdo histórico" de 197 millones de euros que se ha firmado con las entidades de la discapacidad en la Comunidad. Un programa que busca "garantizar no sólo la supervivencia de las entidades que estaban puestas en riesgo, sino la calidad en la atención a las personas con discapacidad, dando entrada también a esas nuevas demandas de vida independiente con apoyos para personas con gran discapacidad", ha apuntado.

Además, ha avanzado otras medidas en las que trabaja el Ejecutivo autonómico como las relacionadas con el empleo público y la vida plena en sociedad.

En su discurso de cierre del acto, Susín también ha echado la vista atrás y ha recordado que "en estos años ha habido grandes avances en la atención a las personas con discapacidad intelectual. ¡Cuánto ha cambiado todo desde aquellas primeras reuniones de las familias para organizaros! Y mirad dónde habéis llegado", ha ensalzado.

Susín ha asegurado que, aunque "se han dado muchos pasos adelante para que los aragoneses entiendan lo que es vivir con discapacidad intelectual", sin embargo, "es vuestra visión de futuro lo que os hace imprescindibles". Por ello, ha instado al movimiento asociativo a que "sigamos trabajando juntos 35 años más para que todos los aragoneses sean más libres e iguales, sean cuales sean sus capacidades".

RECONOCIMIENTOS AL ESFUERZO COLECTIVO

En el acto de la Sala de la Corona, Plena inclusión Aragón ha rendido homenaje a aquellas personas que han liderado y ayudado a consolidar la unión del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual en esta comunidad autónoma.

Han recibido distinciones los profesionales que contribuyeron a sacar adelante el proyecto federativo: Ramón Álvarez, de Plena Inclusión Aragón, Carlos Guerrero, de la Fundación Los Pueyos; José Luis Laguna y Miguel Ángel López, de la Fundación Valentia; Teresa Muntadas, de la Fundación Cedes, y María Vicente, de la Fundación José Luis Zazurca.

Los Que No Se Rinden, por su parte, también ha entregado sus propios reconocimientos a quienes han respaldado a esta asociación para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan hablar con voz propia ante la sociedad y organizar sus propias actividades para concienciar a la ciudadanía y las instituciones sobre sus derechos, necesidades y reivindicaciones.