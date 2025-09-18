Susín tilda de "esperpéntico" lo ocurrido con las Sectoriales de Infancia: "El diálogo con el Gobierno es imposible"

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha tildado de "esperpéntico" lo ocurrido con las reuniones de Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, al tiempo que ha asegurado que el diálogo "es imposible" porque hay una parte "que no quiere", en alusión al Gobierno de España.

Susín se ha referido este jueves, tras una rueda de prensa en la que ha presentado la campaña de publicidad para impulsar el acogimiento familiar en las tres provincias aragonesas, a la convocatoria de Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo 24 de septiembre, que el Ministerio pretende celebrar por correo electrónico.

"Asistiré a la silla de mi despacho, puesto que me han citado por correo electrónico, en todo caso", ha respondido la consejera de Bienestar Social y Familia a la pregunta de si Aragón acudirá a la reunión, aunque ha apostillado: "Lo tenemos que analizar".

"Hay que denunciar que no se puede convocar una Conferencia Sectorial con un real decreto judicializado por todas las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha (PSOE), por correo electrónico", ha expresado Carmen Susín.

En su opinión, "es necesario el debate que no se nos ha permitido", agregando que ni siquiera se ha permitido a las comunidades autónomas votar en un punto que estaba en el orden del día y tenía "carácter decisorio".

Por tanto, "lo que ha ocurrido en las Conferencias Sectoriales, por mucho que ahora el Ministerio diga que no nos podemos quejar por no ir a la última, ha sido esperpéntico", ha considerado la consejera autonómica.

"El diálogo es imposible, porque hay una parte que no quiere, y es el Gobierno de España, que tiene claro y decidido lo que iba a hacer desde el primer momento, y es que a unas comunidades autónomas se nos iba a imponer un reparto --de menores migrantes no acompañados-- con datos que todavía desconocemos", ha afirmado.

Ha confiado en que el Tribunal Supremo "si no lo ha requerido ya, requiera pronto al Gobierno de España, y a otras comunidades autónomas que se quedaban fuera del reparto". En este sentido, Susín ha aclarado: "Siempre entendiendo la crisis humanitaria de Canarias, entendiendo la situación de Ceuta, y habiéndonos siempre prestado a la acogida voluntaria que fue el acuerdo de 2022".

"GOTEO" DE EXPEDIENTES

Acerca del número de expedientes que ha recibido el Gobierno de Aragón pertenecientes a menores migrantes no acompañados que llegarán a la comunidad autónoma la cifra asciende a 13 --ocho procedentes de Canarias y cinco de Ceuta--, pero "van goteando y no tenemos ninguna información", ha señalado Susín.

En cualquier caso, se trabaja desde el Servicio de Protección a la Infancia para determinar cuáles son las necesidades específicas de cada menor y el recurso idóneo al que tienen que derivarse.

En esta línea, la consejera autonómica ha explicado: "No estaremos de acuerdo con la ley, la recurriremos donde sea necesario, pero nuestra obligación es cumplirla". No obstante, "presentaremos alegaciones a todos los actos derivados del real decreto" y, por ello, a cada expediente por separado. Al dictarse la resolución definitiva de traslado cabrá el recurso contencioso-administrativo.

También ha cargado contra el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, quien ha comparecido recientemente en las Cortes de Aragón por otro asunto, y en su visita a la comunidad autónoma "no se reunió ni pidió reunión con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ni con esta consejera para darnos la información que se le había requerido". "Le preocupaba el más hacer ruido con las zonas jóvenes de Zaragoza", ha ironizado Susín.