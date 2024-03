Susín visita el Hogar Doz de Tarazona y elogia la unidad de convivencia, orientada al cuidado de las personas

TARAZONA (ZARAGOZA), 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha visitado este martes el Hogar Doz de Tarazona (Zaragoza), donde ha elogiado la recién creada unidad de convivencia, una de las 20 que se van a poner en marcha en toda la Comunidad Autónoma antes de 2025 y que responde al modelo de "cuidado de las personas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Susín ha explicado que las unidades de convivencia se basan en "la atención centrada en la persona", lo que exige un cambio físico de las instalaciones "que permita el cambio al modelo de cuidados".

Susín ha indicado que el Departamento ha hecho un esfuerzo para formar a 900 profesionales del IASS, 200 de atención directa, haciendo notar que "el cambio es para las personas mayores, pero también para los trabajadores, que tienen que adaptarse a otra forma de trabajar, mucho más personalizada, respetando la autonomía y los deseos de las personas que viven en estas unidades de convivencia".

"Eso implica un cambio de mentalidad para todos, residentes y trabajadores", ha manifestado. Actualmente, está en licitación la unidad de convivencia de la residencia de mayores de Borja (Zaragoza) y ya hay ocho abiertas, en lugares como el distrito zaragozano de La Romareda, en Albarracín (Teruel) y Huesca.

La directora del Hogar Doz, Cristina Sola, ha señalado que "la unidad de convivencia es mucho más que una obra y un espacio, es sobre todo un enfoque en la atención central a la persona" y supone "un cambio cualitativo en el cuidado de las personas, que las personas vivan en su casa con personas que les quieren, con las que generan un vínculo y donde reciben los cuidados que necesitan".

Sola ha destacado que el equipo de profesionales está "muy implicado" y que "la idea es que, al final, todos acaben recibiendo este enfoque de cuidados", añadiendo que con en las dos unidades de convivencia de Tarazona hay nueve y trece personas, respectivamente.

"Ha sido un cambio, de vivir en un espacio donde no puedes decidir, sino que viene todo un poco por el protocolo dado, a decidir qué quieres hacer, a qué hora me levanto, qué quiero desayunar, con quién me siento".