Susto en la línea de autocar Tarazona-Zaragoza: diez pasajeros salen ilesos de una salida de vía en la N-122

Autocar accidentado en Bisimbre en el que nnguno de los 10 pasajeros ha resultado herido. - GUARDIA CIVIL

BISIMBRE (ZARAGOZA), 5 EUROPA PRESS

Diez personas han resultado ilesas en un accidente de tráfico ocurrido este jueves en la carretera nacional N-122 en el término municipal de Bisimbre (Zaragoza) cuando el autocar de la línea Tarazona-Zaragoza en el que viajaban se ha salido de la calzada por el arcén derecho y ha acabado en un campo de cultivo.

El accidente se ha producido a las 14.50 horas en el kilómetro 1,8 de la N-122 a la altura de la salida hacia la localidad de Bisimbre. Allí el autocar por causas que ya investiga la Guardia Civil ha acabado fuera de la vía. Ninguno de los diez pasajeros que viajaban ha resultado herido y todos ellos han sido evacuados en otro vehículo.