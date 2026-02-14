Talleres, visitas guiadas y mucha naturaleza, las propuestas de La Alfranca para esta primavera

La Alfranca presenta su programa de primavera 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alfranca, la finca y espacio natural protegido situado en Pastriz (Zaragoza), acaba de presentan su programación de actividades para esta primavera 2026 con más de una veintena de propuestas para todos los públicos. La oferta, promovida por la Dirección General de Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, incluye actividades divulgativas en la naturaleza, talleres, campus infantiles y exposiciones.

La finca, propiedad del Gobierno de Aragón, y dedicada a la investigación y divulgación agroambiental, iniciará las actividades este domingo, 15 de febrero, y se extenderán hasta el mes de julio.

Un cartel que este año incluye talleres tan sugerentes como 'Mis amigos los insectos', 'Iniciación a la fotografía de naturaleza', 'Ciencia ciudadana para el estudio del suelo', 'Música en familia' o 'Ilustración de mariposas'.

Los recorridos de divulgación ambiental también regresan con fuerza esta primavera con novedades como 'Descubriendo el mamífero emblemático de la fauna ibérica', 'Un paseo bajo los árboles de La Alfranca' o 'De flor en flor, el mundo de los polinizadores'.

Además, a las visitas guiadas habituales al galacho de La Alfranca se sumarán otras con temáticas muy diversas como las aves migratorias o la interacción entre bosques y agua.

El campus infantil será otra de las grandes citas que se mantendrá este año en La Alfranca. Esta iniciativa de carácter ambiental dirigida a jóvenes de entre 6 y 12 años se desarrollará en dos fechas, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa (del 30 de marzo al 1 de abril) y verano (del 22 de junio al 24 de julio).

Por último, esta primavera La Alfranca también acogerá dos exposiciones en el Palacio de los Marqueses de Ayerbe. La Red Natural de Aragón ilustrada, por un lado, recoge 19 láminas de ilustradores aragoneses que han interpretado cada uno de los espacios naturales protegidos de la Red Natural en base a su estilo artístico particular.

Por otro lado, se exhibirá la exposición de fotografía Naturaleza de Aragón, una recopilación de instantáneas en cuatro categorías: Fauna y flora aragonesa, Paisajes de Aragón, Acuario de Zaragoza y Zaragoza Natural.

Ambas podrán visitarse del 15 de marzo al 21 de junio de forma libre y gratuita.

La oferta de actividades se suma a otros recursos ya existentes en la finca como los Centros de Interpretación del Medio Natural de Aragón y de la Agricultura y el Regadío, visitables gratuitamente todos los fines de semana y festivos en horario de mañana y tarde, así como los elementos históricos como el Convento de San Vicente de Paúl, el Jardín de Rocas o los jardines del Palacio de los Marqueses de Ayerbe.

A su vez, la finca mantiene el servicio de alquiler de salas para la realización de actos, reuniones y conferencias y cuenta con un bar restaurante donde se ofrece comida casera.