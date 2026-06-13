Tamarite (Huesca) reúne a 24 casas aragonesas del exterior en una gran celebración de identidad y tradición

Foto de familia de participantes en la jornada vespertina del XLVII Encuentro de Comunidades Aragonesas del Exterior, que reúne durante este fin de semana en Tamarite de Litera. - DPH

TAMARITE DE LITERA (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha participado este sábado en los actos centrales de la jornada vespertina del XLVII Encuentro de Comunidades Aragonesas del Exterior, que reúne durante este fin de semana en Tamarite de Litera a 24 casas y centros aragoneses procedentes de distintos puntos de España, como de Palma de Mallorca, La Coruña o Sagunto y también de Toulouse (Francia).

Como se ha puesto de manifiesto durante la celebración estas entidades mantienen vivas las tradiciones, la cultura y la identidad aragonesa más allá de las fronteras de la comunidad autónoma.

Durante la recepción oficial celebrada en la plaza de España, con la presencia de cientos de asistentes, Isaac Claver ha participado, junto a la alcaldesa de Tamarite de Litera, Sandra González, y otras autoridades, en la imposición de los corbatines conmemorativos a los estandartes de las entidades asistentes.

A continuación, los 13 grupos folklóricos participantes han protagonizado una multitudinaria interpretación conjunta de la tradicional Jota de San Lorenzo, uno de los momentos más emotivos y representativos de la jornada.

Posteriormente se ha descubierto la placa conmemorativa que recordará la celebración de esta cuadragésimo séptima edición del encuentro en la capital literana, y a continuación, la Diputación Provincial ha recibido un obsequio de agradecimiento en reconocimiento a su colaboración y apoyo al desarrollo de este evento, considerado una de las principales citas anuales de las comunidades aragonesas asentadas fuera de Aragón y que tiene carácter itinerante.

El encuentro, organizado por la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior, presidida por José Antonio Lázaro, cuenta además con el respaldo del Gobierno de Aragón.

La programación ha incluido también el acto académico de entrega de las Medallas a los Aragoneses de Mérito 2026, que han reconocido al montisonense Eliseo Martín en la categoría de Deportes; a la Agrupación Folklórica Alma Literana en el ámbito Social, coincidiendo con la reciente celebración de su centenario; y a Elías Campo, natural de Boltaña, en Ciencias, por su destacada trayectoria investigadora.