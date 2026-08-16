Tarazona entra de lleno en la competición de cortometrajes con la primera sesión de la Sección Oficial

Cortometrajistas invitados al Festival de Cine de Comedia de Tarazona. - FESTIVAL DE CINE DE TARAZONA

TARAZONA (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

El XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria' ha entrado este domingo en su programación competitiva con la primera sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, que ha reunido ocho trabajos seleccionados entre las 361 obras recibidas en esta edición.

El Teatro Bellas Artes vuelve a convertirse así en el punto de encuentro de cineastas, intérpretes y público, después de que el certamen inaugurara ayer su nueva Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, con una programación que combina proyecciones, estrenos, encuentros con profesionales, formación, actividades familiares y propuestas de humor y música, y que tiene como principal novedad el estreno de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, han informado desde la organización.

La primera sesión de cortometrajes, celebrada a las 18.30 horas, ha permitido descubrir propuestas muy diversas que tienen en la comedia uno de sus principales puntos de encuentro.

La programación ha comenzado con 'La otra mitad', de María Pasadas y Elena López; 'Conexiones inesperadas', de Óscar Toribio; 'Bendito Herodes', de Carmen Águila; 'El príncipe nigeriano', de Marcel Sesplugues; 'Anaglifjo', de Valle Comba; 'Est deus in nobis', de Olivia Ramírez de Haro; 'Monstruo', de Nacho Monter y Yago Casariego, y 'Lemonade', de Diego Fandos.

La sesión ha incluido además la proyección, fuera de concurso, de 'Levantamuertos', de José Eduardo Castilla Ponce. En este caso, se trata de un cortometraje mexicano reconocido en el Festival 24 risas por segundo de México DF, con el que hay un hermanamiento.

PRESENCIA DE PROFESIONALES

Hasta Tarazona se han desplazado María Pasadas, codirectora de 'La otra mitad'; Álex Puértolas, actor de este mismo trabajo; Gerardo Mateo de las Morenas, productor de 'Conexiones inesperadas', y Jennifer Rubio, Carmen Águila e Isabel Bernal, integrantes del equipo de 'Bendito Herodes'.

Desde 'La otra mitad' aseguran ofrecer al público turiasonense un proyecto con una "mirada honesta, divertida, llena de verdad y con la familia presente". "Es una apertura al corazón", agregan, además de mostrarse muy emocionados por llevar a cabo su estreno nacional y, en el caso de Puértolas, "hacerlo cerca de casa, al ser de la tierra, y más en estos momentos tan complicados con los incendios".

Por su parte, las integrantes de 'Bendito Herodes', que vienen a presentar una historia sobre el juicio al que se somete a las personas que deciden no tener hijos, señalan que es "maravilloso" estrenar el cortometraje en el festival y se muestran muy emocionadas por "ver qué pasa, y disfrutar".

Además, Gerardo Mateo, productor de 'Conexiones inesperadas' que repite en esta cita del séptimo arte de comedia, sostiene que "los proyectos de carácter social, que son a los que está habituado, intentan tener algo de humor porque así llegan más a la gente". "Este festival lleva muchos años, el trato es maravilloso y el lugar es increíble. Estoy orgulloso de venir todos los años con varios proyectos", agrega.

La presencia de estos profesionales ha permitido además que el público haya podido conocer de primera mano el proceso creativo y las historias que hay detrás de algunos de los trabajos que compiten en esta XXIII edición, en una apuesta del festival por convertir las sesiones en espacios de encuentro entre los equipos cinematográficos y los espectadores.

MÉXICO TOMA EL RELEVO CON 'CAFÉ CHAIREL'

La programación cinematográfica del domingo ha continuado con la segunda película de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia: 'Café Chairel', una producción mexicana de 2025 dirigida por Fernando Barreda Luna y protagonizada por Mauricio Isaac, Tessa Ia y Leo Deluglio.

La película cuenta la historia de Alfonso, que decide embarcarse en la aventura de abrir un café de especialidad pese a no tener experiencia en el negocio. Su vida cambia cuando conoce a Katia, una joven reservada y enigmática a la que contrata como asistente. A partir de ahí, ambos inician una relación marcada por los desencuentros, el humor y la aparición de vínculos inesperados.

Con esta segunda proyección, el festival continúa desarrollando la nueva sección con la que este año amplía su mirada hacia la producción iberoamericana y que durante toda la semana ofrecerá siete largometrajes procedentes de España, México y Puerto Rico.

UN FESTIVAL QUE CONTINÚA ACERCANDO EL CINE A TODA LA COMARCA

Más allá de la proyección de los 44 cortometrajes, el festival mantiene una programación paralela diseñada para acercar el cine y la cultura a públicos de diferentes edades y localidades.

La programación saldrá este lunes, 17 de agosto, del teatro para llevar el cine al público infantil de la comarca. A las 11.00 horas, Vierlas acogerá la primera sesión del Programa Matinal Infantil, que continuará durante la semana en Litago y Trasmoz, Añón de Moncayo, Tarazona y Grisel. Las sesiones ofrecerán una selección de cortometrajes realizados por alumnado de Primaria del CEIP Serrerías de Valencia dentro de su Taller de Cine.

Del mismo modo, este lunes, ya por la tarde, el festival retomará la competición de cortometrajes a las 18.30 horas con la segunda sesión de la Sección Oficial, mientras que a las 22.00 horas el Teatro Bellas Artes acogerá la tercera película de la nueva sección iberoamericana, 'Sobriedad, me estás matando', dirigida por Raúl Campos y producida en México.

La película está protagonizada por Octavio Hinojosa, Maya Zapata, Alfonso Borbolla, Mónica Dionne, Hugo Catalán, Elsy Reyes y Juan Carlos Vives y gira en torno a Raffi, un hombre que, tras años entrando y saliendo de centros de rehabilitación, intenta reconstruir su vida y recuperar el amor de Inés, su amor platónico.

El certamen es, además, uno de los festivales calificadores para los Premios Goya y los Premios José María Forqué al Mejor Cortometraje Cinematográfico, y también forma parte de los festivales calificadores de los Premios Fugaz.