Tarazona se vuelca en el 50 aniversario del CEIP Moncayo

La celebración, a la que ha asistido la consejera de Educación, Tomasa Hernández, ha incluido un homenaje a los maestros fundadores. El CEIP inició su actividad el 20 de octubre de 1975. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TARAZONA (ZARAGOZA), 8 (EUROPA PRESS)

El CEIP Moncayo de Tarazona ha conmemorado hoy su 50 aniversario con un emotivo acto institucional que ha reunido a autoridades, docentes, familias, antiguos alumnos y miembros de la comunidad educativa.

La celebración ha contado con la presencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, y representantes de la corporación municipal, quienes han querido rendir homenaje a medio siglo de historia y compromiso con la educación pública.

Durante su intervención, la consejera de Educación ha destacado la relevancia de este aniversario como símbolo del esfuerzo colectivo y la vocación de servicio del centro: "Cincuenta años no se alcanzan por casualidad; son la prueba de un compromiso firme con la educación aragonesa. El CEIP Moncayo es mucho más que un colegio: es una pieza clave en la vida de Tarazona".

Asimismo, ha querido felicitar de manera especial a toda la comunidad educativa: al equipo directivo y docente, por su profesionalidad y dedicación; al personal no docente, por su trabajo diario; a las familias, por su apoyo constante; y, sobre todo, al alumnado, "por tener la fortuna de crecer en un centro que los acompaña en su desarrollo integral con compromiso y afecto".

En su discurso, la consejera también ha rendido homenaje a los maestros fundadores del colegio, "cuyo esfuerzo inicial abrió las puertas de la esperanza y marcó el camino para miles de personas".

Estos docentes eran maestros que daban clase en escuelas de localidades cercanas, y que les encomendaron ocupar este centro como colegio comarcal.

El CEIP Moncayo, fundado el 20 de octubre de 1975, ha sido durante cinco décadas un referente de integración, progreso y participación en la vida social y cultural de Tarazona.

"El CEIP Moncayo ha crecido con Tarazona, y Tarazona ha crecido con el CEIP Moncayo", ha subrayado la consejera.

Desde el Gobierno de Aragón, ha reafirmado el compromiso con la educación como "la inversión social más importante y la mejor garantía de igualdad de oportunidades".

El acto conmemorativo ha incluido un reconocimiento a antiguos docentes y directores, y una exposición retrospectiva que repasa la historia del centro y su vinculación con la ciudad, así como una actuación musical y una comida de hermandad.

Para concluir, la consejera ha expresado su deseo de que "los próximos 50 años estén llenos de éxitos, de sonrisas y de logros para toda la comunidad educativa del CEIP Moncayo".

SOBRE EL CEIP MONCAYO

El CEIP Moncayo, ubicado en Tarazona, forma parte de la red de centros públicos del Gobierno de Aragón. Desde su fundación en octubre de 1975, ha desarrollado una labor educativa basada en la inclusión, la innovación pedagógica y la implicación activa en la vida cultural y social de la ciudad.