Tarazona ya tiene Cipotegato para 2027: de los 132 aspirantes, 11 de ellos mujeres, el elegido es el número 97

Saloón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza lleno este sábado para la elección del Cipotegato 2027. - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Tarazona ha celebrado este sábado el tradicional sorteo para elegir a la persona que encarnará al Cipotegato 2027, en un salón de plenos del Ayuntamiento completamente lleno.

El Cipotegato de 2025, Jesús Marco, ha sido el encargado de extraer el nombre del próximo protagonista de esta emblemática tradición. El azar ha querido que el número 97 sea el afortunado que asumirá este simbólico papel, así como el suplente del presente año. Como es tradición, la identidad del elegido se mantendrá en secreto hasta que, el próximo 27 de agosto de 2027, cruce la puerta del Ayuntamiento y recorra las calles de la ciudad bajo una lluvia de tomates.

Antes de celebrarse el sorteo, el concejal de Festejos, José Antonio Docando, ha querido desear suerte a todos los participantes y ha destacado el orgullo que supone encarnar al Cipotegato. "Somos conscientes de lo profundamente arraigada que está esta tradición entre quienes la sienten y la viven desde dentro. Queremos agradecer la elevada participación registrada este año", ha señalado.

En total, se han presentado 132 aspirantes, de los cuales 11 son mujeres. El más joven tiene 18 años, la edad mínima exigida por el reglamento, y el mayor nació en 1970.

El Cipotegato es el encargado de inaugurar las Fiestas Patronales en honor a San Atilano, que se celebran del 27 de agosto al 1 de septiembre. Esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2009, convierte a Tarazona en epicentro de tradición, emoción y participación popular.