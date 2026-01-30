Los teatros municipales de Zaragoza reciben 171.000 espectadores, un 4,2% más y 3,7 millones de recaudación en 2025

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, hace balance de los teatros municipales en 2025 - @DANIMARCOSFOTO

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los teatros dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza --Teatro Principal y Teatro del Mercado-- han tenido en 2025 un repunte del 4,2% en el número de espectadores sobre el año anterior, hasta superar los 171.000, y son especialmente buenos los de la sala de la plaza de Santo Domingo, que ha conseguido los mejores datos históricos.

Esta circunstancia adquiere aún más valor teniendo en cuenta que 48 de las 49 propuestas que se han programado en esa sala provenían de compañías aragonesas.

En cifras globales, los 171.248 espectadores suponen un aumento de alrededor de 7.000 personas con respecto al 2024. En concreto, el Teatro Principal ha tenido un total de 143.453 asistentes a los espectáculos, galas y actividades culturales, 3.200 más, mientras el Mercado ha alcanzado los 27.795 espectadores, un incremento del 15% con respecto al ejercicio anterior.

El Teatro del Mercado ha generado una taquilla de 331.468 euros, casi 20.000 euros de aumento interanual, mientras que la del Principal ha sido de 3.336.839 euros, una estadística muy similar a 2024.

Entre ambos han aglutinado más de 450 funciones programadas, 258 en el Principal y 195 en el Mercado, a lo que se suman más de una veintena de galas y reservas de entidades, que eleva el total a casi 500 tardes y noches de programación.

INDUSTRIA CULTURAL

La participación de la industria cultural local ha representado una parte significativa en los dos teatros. En el caso del Principal, de las 60 compañías presentes el pasado año, 26 eran aragonesas, a lo que se añade la participación de otras 14 en las galas y ceremonias, es decir, 40 en total.

Se trata de una presencia especialmente valiosa teniendo en cuenta la programación especial que se desarrolló con motivo del 225º aniversario del Principal.

Así, 48 de las 49 compañías que han actuado en el Teatro del Mercado pertenecen a la industria local, con prácticamente las 195 funciones a cargo de profesionales aragoneses. A esto se agregan las 22 cesiones para galas y otros aspectos, que han supuesto la intervención de 7 compañías aragonesas más.

LOS ESPECTÁCULOS DE 2025

Los datos que arroja el último año se deben a multitud de espectáculos que han generado un especial interés del público, desde clásicos de la literatura a puestas en escena muy visuales, sorprendentes, divertidas y emotivas en el Teatro Principal.

En los resultados anuales, numerosas producciones han superado la media del 90 por ciento de ocupación de la sala en toda su estancia en el Teatro Principal y, en algunos casos, rozando el cien por cien.

Entre los que mas impacto positivo han generado están los 12 espectáculos, por orden cronológico: "Inmaduros", "Berto Romero", "Il Trovatore", "Chavela la última chamana", "Un tranvía llamado deseo", "Los amigos de ellos dos", los conciertos que ofreció Juanjo Bona, "La Ratonera", "Camino a la meca", "Asesinato en el Orient Express", "El Mago Invisible" y "La Traviata".

Por otro lado, han gozado también de una gran respuesta del público dos de las grandes apuestas del Ayuntamiento de Zaragoza para este pasado año. Se trata de "Los Pilares de la Tierra", con más de 30 sesiones que han reunido a más de 16.000 espectadores. Por su parte, la original propuesta navideña de Tarzán ha tenido una asistencia media superior al 90 por ciento y con más de 12.000 asistentes totales.

Otros espectáculos relevantes son la primera actuación de LaMov, que es la compañía residente del Ayuntamiento de Zaragoza; "España en conserva", "Suite de Navidad", "Pagagnini", Zaragoza Comedy, "Malinche Sinfónico" y el exitoso musical "Godspell" producido por Antonio Banderas, así como el Festival Flamenco Ciudad de Zaragoza.

A esto se suman otras citas que anualmente acoge el Principal, como el Festival de Magia, Aragón Negro, y emotivas citas como la Gala Centenario de Helios.

PROTAGONISMO DEL CINE Y LOS ARTISTAS DE PRIMER NIVEL

Como parte intrínseca a la difusión cultural que asumen los teatros públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, el acceso a propuestas de primer nivel constituyen también un elemento indispensable dentro de la programación anual.

En el calendario de 2025, los espectadores han podido asistir a los espectáculos ofrecidos por el Ballet Nacional de España, con "Generaciones", una propuesta entre la tradición y coreografías nuevas.

Una de las citas del año se ha producido, curiosamente, extramuros del Principal, cuando 2.400 espectadores asistieron al recital que ofreció la Orquesta y solistas del Teatro Real de Madrid en la Basílica del Pilar, una tarde única que forma ya parte de la historia cultural de la ciudad.

Por otro lado, dentro del 225º aniversario, el Ayuntamiento de Zaragoza recogió el estrecho vínculo del Teatro Principal con el mundo del cine, al haber acogido las primeras proyecciones en la ciudad hace mucho más de un siglo.

En este sentido, además de la gala del cine aragonés, con los Premios Simón, se desarrollaron cuatro jornadas jalonadas por mesas redondas, proyecciones y un encuentro con la actriz española Maribel Verdú. A esto se suma la adaptación al teatro de la obra cinematográfica "Un monstruo viene a verme", centrada en el bullying.

ESPECTÁCULOS CLÁSICOS, SOCIALES Y HUMOR

A lo largo de su mejor año histórico, el Teatro del Mercado ha jalonado su programación de obras y espectáculos heterogéneos, atrayendo a numeroso público gracias a esa combinación que tan buena respuesta ha obtenido.

Por un lado los más jóvenes han pasado por la Plaza de Santo Domingo para disfrutar de "Garbancito", la programación especial de Navidad con "El Carrusel de la Familia Kinser" o "Copos", un circo en Navidad o un clásico como "La Fábula de la Raposa".

El humor, otro de los subgéneros con más aceptación, ha llevado a caras conocidas como Luis Larrodera o Marisol Aznar, la siempre exitosa Comisaría en Fiestas o Zaragoza Improvisa.

Por otro lado, los guiones más comprometidos socialmente han abordado el Teatro contra el Bullying, Aporofobia y espectáculos como Espacio Reto, con su Circo Social. Además de las tardes de danza femenina con "Pies para qué os quiero", este escenario zaragozano programó representaciones de clásicos literarios como "Sueño de una noche de verano", "Mujercitas" y "La Celestina".

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Uno de los vectores de crecimiento que está promoviendo el Ayuntamiento de Zaragoza es el de las actividades complementarias a las que se desarrollan sobre el escenario.

El acondicionamiento del hall de entrada al Teatro Principal ha contribuido a la celebración de presentaciones de libros, exposiciones, conferencias, debates relacionados siempre con las artes escénicas y la cultura.

En total, casi 80 citas con artistas, escritores y expertos que han enriquecido la divulgación cultural y han reforzado el papel como motor cultural de este equipamiento de referencia en Zaragoza.