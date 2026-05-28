Técnicos en intervención y conservación refrendan la viabilidad del traslado de las pinturas murales de Sijena

Archivo - Detalle de las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer la sentencia dictada por la Audienc - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

HUESCA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos técnicos que forman parte del grupo de trabajo, junto al Gobierno de Aragón, en el proceso de traslado de las pinturas murales de Sijena han refrendado la viabilidad del regreso de las obras a la comunidad autónoma.

Así se ha indicado este jueves en el transcurso de las XIX Jornadas Técnicas de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón (ESCYRA), que están dedicadas a la pintura mural y han sido organizadas la escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, en colaboración con la Diputación de Huesca, el Gobierno de Aragón y la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Escuela.

Esta escuela fue convocada hace diez años a formar parte del grupo de trabajo para la restitución de las pinturas murales de la Sala Capitular de Sijena que están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

Desde entonces, se ha trabajado con la administración para establecer un protocolo de traslado, así como en los estudios previos de dicho traslado, hasta la situación actual en la que se está esperando el retorno de estas pinturas en el plazo que fijó la sentencia de 56 semanas.

De ello ha dejado constancia el director de la escuela, Ignacio Mustienes, quien ha asegurado que se ha trabajado en el sistema de retorno, embalaje y traslado de las pinturas. "Las pinturas murales que se ven en las enjutas de ocho metros realmente están ya separadas porque sus batidores están segmentados, no pensemos que es un conjunto que hay que serrar", ha aclarado.

REPRODUCCIÓN REAL

En la escuela se llevó a cabo una reproducción real del arco y de las pinturas para ver cómo se podían manipular, según ha explicado el profesor jubilado de la escuela Guillermo Torres.

"Hicimos una reproducción a tamaño real del arco y de parte de las pinturas con una reproducción de los sistemas expositivos en los que ahora se encuentran, para valorar física y mecánicamente cómo manipular las piezas y manejarlas sin ponerlas en ningún momento en riesgo", ha anotado.

Torres forma parte del grupo de trabajo e incluso presentó un informe pericial durante el proceso judicial sobre trasladar las pinturas. En este punto, ha explicado que es el MNAC el que tiene que trasladar a Aragón las pinturas, pero en caso de no hacerlo, el grupo de trabajo ha diseñado su planteamiento de traslado.

"Tendría que ejecutarlo el MNAC, pero en el Gobierno de Aragón y en el equipo en el que estamos se han previsto otras posibilidades y se han redactado unos planes con previsiones presupuestarias por si a acaso lo tuviéramos que hacer nosotros".

Torres ha indicado la viabilidad del traslado de las pinturas desde el MNAC al monasterio de Sijena. "En la parte aragonesa, siempre hemos basado nuestra opinión en función de los datos y si pensásemos que el traslado no era posible no estaríamos discutiendo, no sólo es posible y viable, sino que se puede hacer correctamente".

También se ha referido al estado de la Sala Capitular y ha indicado que "en esos espacios, hay pinturas que se trajeron de otros lugares de Cataluña y llevan allí bastante tiempo y no ha habido ningún problema y hay un seguimiento continuo", peor "lo cierto es que ha habido una inversión enorme en los sistemas de aclimatación para garantizar el estado".

MÁS OPINIONES

Por su parte, Camino Roberto, también profesora de la escuela y colaboradora con el Gobierno de Aragón en el grupo de trabajo para el traslado de las pinturas, viajó a Cataluña para comprobar el estado de las pinturas y ha apuntado: "Nosotros hemos visto unas pinturas que han sido intervenidas durante muchos años con técnicas que no serían las más adecuadas, pero no vimos nada que no hubiéramos visto en otras pinturas que se han arrancado y que se encuentran en muchos museos".

El historiador del arte, Miguel Ángel Cajigal, ha lamentado el ruido que todo este proceso. "En este tema ha habido un debate en el que se han perdido las formas y como técnico de patrimonio cultural y como historiador del arte lo que sé es que las sentencias judiciales siempre se respetan, pero se ha llegado a un nivel muy extremo en la confrontación de profesionales".