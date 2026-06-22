Ábalos, Koldo y Aldama | Directo: Aldama, eximido de entrar en prisión por "su aportación al descubrimiento de delitos"

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados.

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados. - POOL / TRIBUNAL SUPREMO

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia, recogida por Europa Press, tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas.

Sigue la última hora del fallo del caso Mascarillas: