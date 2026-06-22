Ábalos, Koldo y Aldama | Directo: Aldama, eximido de entrar en prisión por "su aportación al descubrimiento de delitos"

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados.
El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados. - POOL / TRIBUNAL SUPREMO
Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 22 junio 2026 13:00
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MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

   Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia, recogida por Europa Press, tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas.

Sigue la última hora del fallo del caso Mascarillas:

Ayuso pregunta a Sánchez si "no es suficiente" la condena de 24 años a Ábalos, su "número dos", para convocar elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si "no es suficiente" la condena de 24 años contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia para que convoque elecciones generales.

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 a Koldo y a 4 a Aldama por el 'caso mascarillas'

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

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