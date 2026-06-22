Declarado un incendio en las inmediaciones del Parc Bit. - EUROPA PRESS

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias unidades de Bomberos de Palma están actuando desde las 13.00 horas de este lunes en un incendio que se ha declarado en una parcela agrícola a unos 200 metros al sur del Par Bit.

Según han informado a Europa Press fuentes de los servicios de emergencias, desde las 12.45 horas han sido varias las llamadas que han alertad de la presencia de una gran columna de humo blanco y llamas.

El fuego está afectando a una parcela situada en el área comprendida entre el Secar de la Real y Establiments y trabajadores del Parc Bit han recibido indicaciones de evacuar la zona.