El juez Peinado cita este miércoles a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte

Archivo - Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que haga entrega de su pasaporte, medida cautelar decidida por el instructor tras acordar enviarla a juicio con jurado popular.

Así consta en una providencia, recogida por Europa Press, en la que Peinado fija a las 18.00 horas esa citación, para la que también llama a su asesora, Cristina Álvarez, a quien impuso la misma medida.

Peinado indica que ambas tienen que hacer "entrega del pasaporte expedido a su nombre" y deben comunicar "si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".

El instructor atribuye a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.