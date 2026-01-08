Teka inicia la negociación del ERE propuesto para Santander Zaragoza, Alcalá de Henares, Madrid y delegaciones

Archivo - Teka en Santander - TEKA - Archivo

SANTANDER/ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por el grupo de electrodomésticos Teka en Santander y otros centros se empezará a negociar este jueves, 8 de enero, según el acuerdo que dirección y sindicatos alcanzaron antes de Navidad.

La empresa y representantes de la plantilla constituyeron con anterioridad a las fiestas navideñas la mesa negociadora del ERE, previsto también en Alcalá de Henares, Madrid y delegaciones comerciales, y acordaron posponer hasta este jueves el inicio del periodo de consultas para la negociación del ERE.

Así, se prevé que Teka facilite a los sindicatos el informe técnico en el que basa su propuesta de regulación de empleo y se conocerá también cómo incidirá en cada centro afectado, algo que se desconoce por ahora.

Solo se sabe que el ERE anunciado por la empresa será para los centros de Santander -que cuenta con una plantilla de 193 trabajadores-, Zaragoza, Alcalá de Henares, Madrid y delegaciones comerciales.

Según UGT, sindicado mayoritario se si suman los delegados de cada centro, la intención de los propietarios de la firma, la multinacional china Midea, es iniciar un procedimiento de despido colectivo que basa en causas "productivas y organizativas", y que se detallarán en la 'Memoria Explicativa' y en el 'Informe Técnico' que pondrán a disposición de la comisión representativa.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) manifestó su "absoluto rechazo" a los planes de reestructuración anunciados por suponer "una pérdida de empleo desproporcionada y desorbitada, que no se corresponde con la situación real de la empresa".

La actividad de Teka Industrial pasó en 2024 a manos del conglomerado chino fabricante de electrodomésticos MideaGroup, que cuenta con más de 190.000 trabajadores y una facturación superior a los 53.000 millones de euros en el año 2023.