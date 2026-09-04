Tellado: las movilizaciones por Ceuta, anticipo de lo que espera a Sánchez. "Lo pagará ante la justicia y en las urnas"

1114415.1.260.149.20260904143217 El secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, durante su intervención en la clausura de la XVII Escuela de Verano 'Antonio Torres', celebrada en el Seminario Diocesano de Tarazona (Zaragoza). - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, ha considerado que las concentraciones celebradas en apoyo al pueblo ceutí son "un anticipo" de lo que le espera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que no duda que "pagará ante la justicia y en las urnas" su "negligencia", causante a su juicio de la "invasión" sufrida por la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio cuando miles de inmigrantes procedentes de la vecina Marruecos se adentraron ilegalmente en suelo español.

El dirigente popular interpreta la crisis de Ceuta como la muestra más evidente de "un gobierno desbordado, agotado y colapsado": "El gobierno de Sánchez nunca tuvo rumbo, esa es la realidad, ahora ya no tiene ni pulso político que lo sostenga", ha criticado.

Tellado ha cargado contra la gestión del Ejecutivo socialista durante su intervención en la clausura de la XVII Escuela de Verano 'Antonio Torres', celebrada en el Seminario Diocesano de Tarazona (Zaragoza), en la que también ha intervenido el presidente del PP Aragón, Jorge Azcón.

"La negligencia provocó la invasión", ha diagnosticado el secretario general nacional del PP, que ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la crisis de Ceuta "por incompetente, por cómplice o por las dos cosas a la vez. Y, además, por mentiroso".

Una acusación que ha razonado de la siguiente manera: "Mintieron al relativizar los riesgos del asalto, cuando dijeron que no estaban avisados, ahora sabemos que sí. Mienten cuando dicen que no saben lo que ha pasado, ni siquiera quién está detrás de lo que ha pasado. Sánchez pagará por todo, como dijo ayer el presidente Feijóo. Y lo hará en los juzgados de España y lo hará también en las urnas cuando llegue el momento. Pagará ante la justicia y pagará ante las urnas", ha insistido.

Reproches a los que suma ahora "la indolencia que muestra el Ejecutivo de Sánchez, "que está agravando las consecuencias de la invasión": "Fallaron antes por ser la excepción mundial con su política de brazos abiertos, fallaron durante la invasión por su huelga de brazos caídos y están fallando ahora después de lo que ha calificado como una "agresión histórica" a España.

A Sánchez también le ha reprochado que, tras su visita de "una hora" a Ceuta, sus medidas fueran "irse de vacaciones durante un mes y poner la banda sonora del verano con una lista de Spotify". Una falta de reacción plasmada en la tardanza en nombrar un mando único, activar la Ley de Seguridad Nacional y aceptar la ayuda de Europa ante una crisis que, ha lamentado, "se ha ido enquistando de forma cada vez más preocupante" mientras "los ceutíes perdían sus espacios públicos, su tranquilidad, su seguridad y el Gobierno decía que todo estaba bien y que poco a poco se volvía a la normalidad".

Una crítica que extiende al momento presente: "Siguen sin comportarse como un Gobierno firme que protege a sus ciudadanos y que protege las fronteras de su país. Pusieron todos los medios del mundo para agilizar las regularizaciones masivas, pero apenas mueven un dedo para agilizar los retornos y limitan la capacidad de acción de los militares y siguen sin rectificar su política migratoria".

SOMETIMIENTO A MARRUECOS

Tellado ve, además, al Gobierno de Sánchez "completamente sometido" al régimen de Marruecos, incluso tras conocerse el contenido de diferentes informes policiales que apuntan a la responsabilidad del país vecino en la entrada masiva de inmigrantes.

"¿Por qué critican más al rey de España que al rey de Marruecos? ¿Por qué ven conspiraciones internacionales que sólo están en su cabeza, pero no aceptan las conclusiones de los informes de la Policía Nacional sobre el papel jugado por Marruecos en todo esto? ¿Qué le debe Sánchez a Marruecos? ¿Por qué este sometimiento? ¿Qué tiene Marruecos sobre Sánchez o sobre sus ministros? ¿Qué había en ese teléfono?", se ha preguntado sucesivamente el dirigente nacional del PP, que con Sánchez en la Moncloa ve "al enemigo en casa".

Con todo ello, ve al presidente "solo y sin salida" y abocado a "devolverle la voz a los españoles de una vez". En ese sentido, entiende las movilizaciones en favor de Ceuta de esta semana "un anticipo de lo que a Sánchez le espera cuando llegue el momento de votar".

TELLADO DESTACA LA "OLA DE DIGNIDAD" DE LOS ESPAÑOLES

Todo ello porque, ha defendido, "el Gobierno falló, pero la nación no ha fallado y claro que hay alternativa". Una alternativa que Tellado ve en "la enorme ola de dignidad, de patriotismo y de coraje mostrados por los ceutíes y los millones de españoles que el miércoles salieron a la calle" frente a "la mezquindad, las trampas, la caza de brujas y la red de mentiras de un gobierno que no está a la altura y un gobierno que hoy ya no debería seguir existiendo".

"España ha dicho hasta aquí hemos llegado y este movimiento que pide un cambio de rumbo en España tienen que saber que es imparable", ha sostenido Tellado, que ha reivindicado que su formación, avalada por la gestión de un gran número de gobiernos autónómicos y ayuntamientos, es la que permitirá "volver a un gobierno serio, honrado y competente; un gobierno que defienda el interés general por encima de todo".