Tellado (PP) dice que "el desafío" es "cambiar la propaganda por la gestión"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en un acto del PP Huesca junto con el presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, y otros dirigentes de este partido. - PP

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este miércoles, 11 de noviembre, que "el desafío" de las elecciones generales del 29 de noviembre es "cambiar la frivolidad por la seriedad; la propaganda por la gestión; la mentira por la verdad; las ocurrencias por la experiencia; la división por la convivencia; la ausencia de rumbo por un proyecto de país; la corrupción por la limpieza".

"De eso creo que Feijóo sabe mucho", ha enfatizado Tellado en un evento del PP Huesca, acompañado por el presidente del Gobierno de Aragón y del PP en Aragón, Jorge Azcón; y la secretaria general de los 'populares' aragoneses, Ana Alós.

"La campaña electoral tiene que ser clave para darle a España un Gobierno distinto y mejor", ha considerado el dirigente nacional del PP, quien ha afirmado que la campaña "es clave en la historia democrática de España".

Ha dicho que "la izquierda ha decidido adelantarla un poco, para algunos partidos ha arrancado con una huelga electoral, no general", ha diferenciado

Tellado ha expresado su respeto por quienes han decidido secundar la huelga, exigiendo también que se respete a quienes han decidido acudir a su puesto de trabajo porque "tanto derecho hay a hacer huelga como a no hacerla".

HIBERNACIÓN

"Los sindicatos han decidido despertar de la siesta después de ocho años sin salir a la calle y han decidido salir de esa hibernación y durante esta jornada han celebrado una huelga que, yo diría, es preventiva frente al próximo Gobierno de España, no una huelga frente al Gobierno que ha gobernado nuestro país durante estos años". "De alguna forma estamos ante el último servicio de los sindicatos a Pedro Sánchez y a su Gobierno".

Miguel Tellado ha destacado que "no se movilizan contra quien ha encarecido, como nunca, el coste de la vida, contra quien ha reventado el mercado de la vivienda en España, contra la corrupción de ocho años de este Gobierno", sino "contra quien tiene un proyecto para arreglar todos estos asuntos de aquí en adelante, contra el verdadero partido de los currantes. que es el Partido Popular".

Los sindicatos se movilizan "a favor del Gobierno que emprendió esa operación ruin filtrando unos audios vergonzosos de dos trabajadores, uno de ellos fallecidos, para echarle la culpa a un trabajador del accidente ferroviario de Urda".

Así, "los trabajadores hoy no tienen sindicatos que les representen, que les defiendan, pero sí tienen a un partido, el primer partido de España, preocupado por la situación de los trabajadores de nuestro país, por la pérdida del poder adquisitivo que se ha ido sufriendo a lo largo de los últimos años y ese es nuestro partido, el Partido Popular".

Las elecciones del 29N no solo son "para cambiar un Gobierno", sino para acometer "un cambio profundo en el país, un cambio con valores y un cambio en el que la gestión juegue un papel determinante".

El secretario general del PP ha elogiado la gestión del Gobierno de Aragón, señalando que "una cosa es ocupar el poder y resistir en las instituciones y otra es gobernar para resolver los problemas de la gente: Se ha hecho en Aragón y se va a hacer en España, es la gran diferencia".

EL CAMBIO NECESARIO

Miguel Tellado ha asegurado que "España necesita un cambio, pero un cambio para darle al país un Gobierno que gestione, que gobierne y resuelva problemas".

También es necesario "un cambio moral y ético", ha continuado el dirigente del PP, asegurando que hay "un abismo moral" que separa al PP de Feijóo del PSOE de Pedro Sánchez.

Ha observado que "mientras Feijóo y la inmensa mayoría de los presidentes autonómicos del Partido Popular estaban en la Catedral de Toledo asistiendo a ese funeral de Estado en recuerdo y en memoria de los 69 fallecidos en el accidente de Urda, Sánchez prefirió irse a grabar un podcast".

CORRUPCIÓN

A su juicio, el Gobierno de Sánchez "se ha caracterizado por la corrupción en el sentido más amplio del término" porque durante estos ocho años "ha habido corrupción económica, han robado a manos llenas; ha habido corrupción política, han engañado a todo un país; y ha habido corrupción moral, que es la peor de las corrupciones".

"La corrupción se instaló en el Gobierno de España desde el minuto uno, desde el año 2018, y ojo, ahí sigue instalada hasta que se celebren las elecciones, hasta que el Congreso de los Diputados invista un nuevo presidente y España tenga un nuevo Gobierno".

"Los primeros amaños que hoy está investigando la justicia parten del año 2018. No tardaron en empezar a robar y la corrupción sigue ahí, en el Gobierno y no hay más que echar un vistazo a lo que aún continúa", ha relatado.

También ha dicho respecto al Ministerio de Transportes que "es verdad que ha dimitido Oscar Puente y que José Luis Ábalos está en la cárcel pero la corrupción sigue dentro del Gobierno de España", de forma que "cuando Sánchez dice que la producción le produce asco trata de engañar a todo un país".

Tellado ha recordado que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, está imputada "por las cloacas socialistas", pero "Sánchez la mantiene en su cargo", también el director adjunto operativo de la Benemérita, Manuel Llamas.

"Para darle asco la corrupción hay que ver lo cerca que la tiene y cómo la mantiene en el poder", ha realzado Tellado, quien también ha mencionado los casos de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno de España "tiene más imputados que diputados y le da igual, los mantiene, así que supongo que se pasa el día con náuseas, vómitos y diarreas porque la corrupción le rodea por todas partes y no la aparta".

"Los números que acabo de citar, 23 tipos delictivos, 17 sumarios judiciales, 131 imputados, son números propios del crimen organizado, no de un Gobierno en una democracia avanzada", ha sentenciado.

COMPROMISOS

El compromiso del PP es "limpiarlo todo, investigarlo todo y auditarlo todo", ha prometido Miguel Tellado, quien ha exigido "saber qué es lo que ha pasado durante estos ocho años de Gobierno socialista".

Ha reiterado la promesa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de construir un millón de viviendas y controlar así los precios de la vivienda y que esta "no sea un obstáculo para la emancipación de nuestros jóvenes o para que las familias puedan tener planes de futuro". Ha abogado por un pacto de Estado sobre vivienda.

También ha apostado por elaborar un plan de regeneración democrática "para que la sociedad española vuelva a confiar en las instituciones y que dejen de estar colonizadas por el partido del Gobierno de turno y pasen a ser independientes, al servicio del Estado, de la nación, y no al servicio partidista".

Ha propuesto modificar el Código Penal para "echar a los ocupas en 48 horas y prohibir los indultos de políticos a políticos corruptos". Otra propuesta es controlar las fronteras, combatir la inmigración ilegal y favorecer la inmigración legal.

Miguel Tellado ha desgranado otros puntos del programa electoral del PP, como que el Estado se vuelva a hacer presente en País Vasco, Navarra y Cataluña; apostar por el sector primario; confeccionar un plan de infraestructuras y aprobar los Presupuestos Generales del Estado cada año.