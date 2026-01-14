El teniente coronel Juan Pedro Díaz Molina, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel

TERUEL 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teniente coronel de la Guardia Civil Juan Pedro Díaz Molina, nuevo jefe de la Comandancia de Teruel, se incorporará a lo largo del próximo mes de febrero, tras entrar en vigor la resolución de destino el pasado 12 de enero.

El nuevo jefe de la Comandancia, de 59 años, es natural de Fuencaliente (Ciudad Real). Ingresó como guardia civil en el año 1983, en el Colegio de Guardias Jóvenes en Valdemoro.

Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes provincias, tales como Navarra, Cantabria, Ciudad Real, Asturias y León como último destino, donde realizaba funciones de oficial de Comandancia en apoyo al mando.