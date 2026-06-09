El tenor surcoreano Jihom Park interpretará a Calaf en Turandot cien años después del estreno por Miguel Fleta - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenor surcoreano, Jihom Park, interpretará al personaje Calaf, en la ópera Turandot, cien años después del estreno de esta obra del compositor italiano, Giacommo Puccini, por el tenor aragonés, Miguel Fleta, bajo la dirección de Arturo Toscanini en La Scala de Milán (Italia).

Jihom Park ha ofrecido un pequeño avance de esta interpretación en las ruinas del teatro romano de Zaragoza donde ha resonado la potencia de su voz en un ensayo completamente entregado que ha despertado la curiosidad de los visitantes y los vecinos que se han asomado a las ventanas.

"He escuchado que Miguel Fleta hizo la primera temporada en La Scala de Milán de la opera Turandot, también en el papel de Calaf, que es muy significativo para mí", ha declarado el tenor surcoreano.

"Para mi tener esta noticia, saber de él, es una gran responsabilidad y es increíble", ha reconocido Jihom Park para confiar en poder llenar el Auditorio Zaragoza como en su día Miguel Fleta el gran templo de la ópera italiana.

El director del Auditorio, Miguel Ángel Fleta, ha manifestado que es un "placer" presentar esta ópera Turandot en el cien aniversario de su estreno en la Scala de Milán por el gran tenor oscense, Miguel Fleta.

"Me parece que era obligado cerrar la temporada de grandes conciertos del auditorio de esta temporada con un espectáculo tan maravilloso como va a ser esta ópera", ha argumentado Tapia, quien ha recomendado a los ciudadanos acudir a alguno de los cuatro concierto que ofrecerá Jihom Park junto con la Orquesta Reino de Aragón (ORA) y la participación del Coro Amici Musicae, entre los días 18, 19, 20 y 21 de junio.

OPORTUNIDAD

Será una oportunidad de escuchar un montaje de Turandot "como nunca lo han visto en esta ciudad", ha avanzado Tapia para confiar en que "sea maravilloso" poder escuchar tanto la ORA, como los coros y los solistas. Además, ha informado de que va a ser una ópera con sastrería, con subtítulos y supondrá "una oportunidad de ver una ópera en condiciones como la que vamos a representar" y ha aventurado que todos los que asistan quedarán "encantados".

Por su parte, el director gerente de la ORA, Ricardo Casero, ha agradecido que desde el Auditorio hayan confiado "desde el primer momento en llevar este título operístico adelante", en el que más de 200 personas van a estar trabajando para poder llevar ópera de calidad al auditorio de Zaragoza.

"Posiblemente, es el título que en 30 años yo he podido ver más grande que se va a desarrollar en el auditorio a nivel operístico", ha afirmado Casero para elogiar el potencial de las voces, como la del tenor surcoreano, que son "de gran nivel internacional" y que están cantando los mejores teatros europeos con una gran escena, una gran apuesta para que la gente que "nos acompañe a la Auditorio de Zaragoza pueda ver una ópera como podrían ver en cualquier teatro europeo".

Ha animado a disfrutar de esta Turandot que cumple 100 años y "es motivo para rendir un homenaje con Jihom Park a ese nuestro paisano, se merece tanto, que es Miguel Fleta", ha concluido.

HACE CIEN AÑOS

Estrenada en 1926, la última ópera de Puccini, Turandot transporta al público a una China legendaria dominada por una princesa cruel que somete a sus pretendientes a tres enigmas mortales.

El príncipe Calaf logra resolverlos, pero plantea a Turandot un nuevo desafío: si descubre su nombre antes del amanecer, podrá ordenar su muerte. La obra contiene, además, una de las arias más famosas de la historia de la ópera, 'Nessun dorma'.

La dirección musical corre a cargo del director de la ORA, Ricardo Casero; y la dirección escénica es de Emilio López; mientras que la dirección coral está en manos de Igor Tantos e Isabel Solano.

El personaje de Liú será interpretado por Angelina Akhmedova, procedente del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, y por la soprano española Verónica Tello, ya conocida por el público zaragozano tras participar en 'La Bohème'.

El reparto se completa con nombres como Rubén Amoretti, Isaac Galán, Jorge Juan Morata, Jorge Franco, Javier Agulló y Jorge Tello, junto al Coro Amici Musicae y la propia Orquesta Reino de Aragón

Las entradas están a la venta en los canales habituales: 'https://auditoriozaragoza.com/', taquillas del Auditorio y cajeros Ibercaja, con precios que oscilan entre los 35 y los 75 euros.