Tenores di Bitti 'Mialinu Pira' actuarán este domingo en Jaca, en el marco del Festival en el Camino de Santiago

El grupo Tenores di Bitti 'Mialinu Pira' fue fundado en 1995. - CINDI EMOND

JACA (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional en el Camino de Santiago recibirá este domingo 9 de agosto a Tenores di Bitti 'Mialinu Pira', que actuarán en la Iglesia del Carmen de Jaca, a las 22.30 horas. El canto a tenore representa una de las formas más extraordinarias de polifonía tradicional del mundo. Difundido en las zonas centro-septentrionales de Cerdeña, es interpretado por cuatro voces masculinas dispuestas en círculo, creando un sonido potente y envolvente en el que se funden la identidad individual y una perfecta cohesión vocal.

Reconocido por la UNESCO en 2005 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, este canto constituye una tradición viva, profundamente arraigada en la cultura pastoral de la isla. Sus orígenes siguen siendo inciertos: algunos estudiosos los sitúan en épocas relativamente recientes, mientras que otros plantean raíces mucho más antiguas.

Una sugerente interpretación poética vincula su sonido al mundo natural de los pastores --el mugido de los bueyes, el balido de las ovejas, el soplo del viento--, poniendo de relieve el profundo vínculo entre la voz humana y la naturaleza.

El grupo Tenores di Bitti 'Mialinu Pira', fundado en 1995 y dedicado al escritor e intelectual Michelangelo 'Mialinu' Pira, ha llevado el canto a tenore por todo el mundo, con giras en Europa, Asia, América y Oriente Medio.

Además, ha sido protagonista de numerosos documentales y programas de las principales emisoras de radio y televisión internacionales, entre ellas Rai, Arte, NHK, France 2, ORF, Deutschlandfunk y muchas otras.

Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran el Concierto de Navidad en el Vaticano (2001), con encuentro privado con Juan Pablo II, la temporada de 2009 en el Royal Concertgebouw de Ámsterdam, la actuación en la Basílica de la Natividad en Belén y en la Sala de Conciertos Chaikovski de Moscú, así como presentaciones en el Auditorio Agnelli de Tokio, el Sesc de São Paulo (Brasil) y el Sava Centar de Belgrado.

Junto a la valorización de la tradición, el grupo ha emprendido t ambién caminos de innovación mediante colaboraciones con artistas de diversos ámbitos. Entre los proyectos más relevantes destacan los realizados con el gaitero asturiano Hevia, la Orquesta Mediterránea de São Paulo (con la producción de un CD y un DVD), la participación en la banda sonora de la película alemana Meine Schöne Bescherung, y las colaboraciones con la cantante serbia Bilja Krstiæ, con la violinista y cantante checa Iva Bittová y con la Orquesta de la Magna Grecia.

Especial mención merece la colaboración con el músico Enzo Favata en un proyecto innovador que fusiona canto a tenore, jazz y electrónica, presentado en prestigiosos festivales e instituciones musicales internacionales, incluido también en la Expo 2025 de Osaka.

En 2025, el Tenores di Bitti 'Mialinu Pira' interpretó el alma sarda de Antonio Gramsci en la ópera contemporánea Gramsci del compositor Cord Meijering, representada en el Gerhart Hauptmann Theater de Görlitz (Sajonia), junto al coro y la orquesta del teatro.

Además de su actividad concertística, el grupo desarrolla una intensa labor pedagógica en escuelas y universidades, contribuyendo a la difusión y transmisión de una de las expresiones más antiguas y fascinantes de la cultura sarda.