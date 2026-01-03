Tensión en Zaragoza al coincidir la celebración venezolana y una protesta contra Estados Unidos

Ciudadanos venezolanos que festejaban el derrocamiento de Nicolás Maduro han coincidido en la plaza España de Zaragoza con manifestantes contra el "imperialismo" de Estados Unidos. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plaza de España de Zaragoza ha vivido minutos de tensión este sábado al coincidir en el mismo lugar decenas de venezolanos que celebraban el derrocamiento de Nicolás Maduro, tras una intervención estadounidense con ataques aéreos contra Caracas y otras ciudades, con una concentración en protesta contra el "imperialismo" de Estados Unidos en América Latina, aunque sin llegar a registrar incidentes de gravedad.

Desde primera hora de la tarde, ciudadanos venezolanos residentes en la capital aragonesa se han ido reuniendo en la plaza de España ataviados con banderas de su país para festejar la caída de Maduro.

No obstante, en el mismo lugar había convocada una concentración bajo el lema '¡Abajo el imperialismo. Fuera EEUU de Venezuela y América Latina', y ambas convocatorias han coincidido ante la negativa de ninguno a abandonar la plaza de España y bajo una fuerte presencia policial.

En un ambiente festivo, los venezolanos han coreado gritos en favor de la libertad y cánticos como 'Y ya cayó, y ya cayó, este gobierno ya cayó', reprochando a los otros manifestantes que "no son venezolanos" y reprochándoles, entre otras cosas, que no conocen lo que es "no tener agua, luz y comida".

Por el otro lado, en la concentración contra la intervención de Donald Trump, decenas de personas, mayoritariamente españoles, han proferido gritos contra el presidente norteamericano y han coreado lemas como 'Fuera yankis de nuestro territorio' o el clásico 'El pueblo, unido, jamás será vencido'. Algunos de ellos portaban también banderas venezolanas.

Finalmente, la Policía Nacional ha desplazado a los venezolanos a un lado de la plaza para que la ocuparan los manifestantes de la concentración autorizada, que han despedido a los migrantes del país sudamericano con abucheos y al grito de "vendepatrias", "traidores" o "cipayos", si bien varios de ellos han permanecido en la zona.

RECONOCEN QUE EEUU ESTÁ EN BUSCA DE "OTRAS COSAS"

María Salinas, una de las venezolanas que han acudido a la céntrica plaza zaragozana enarbolando la bandera nacional, ha expresado su alegría en declaraciones a Europa Press: "Los venezolanos estamos felices porque por fin puedo decir que estamos libres".

A ello ha sumado que muchos anhelan regresar a su país ya que salieron "no por decisión, sino por obligación". Mientras tanto, todos están "expectantes" y reconoce que no saben lo que va a pasar. "Tenemos que esperar las próximas 48 horas", ha apuntado, remarcando que lo que sí que saben es que "Maduro ya no va a seguir haciendo lo que estaba haciendo", lo que es "un orgullo".

Salinas, que lleva diez años viviendo en varias ciudades españolas, ha admitido que "ninguno de los venezolanos" quería que la salida de Maduro del poder se produjera por una intervención de los Estados Unidos porque saben "perfectamente" que "ellos están en busca de otras cosas", aunque ha añadido que "gracias a Dios, no hubo tantas muertes que lamentar".

Sobre el futuro del país, ha reclamado que "ninguno del Gobierno de Maduro esté en el mandato" al considerarlos a todos responsables de "la destrucción" perpetrada en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999. "No queremos seguir bajo el mismo mandato de ellos porque no tiene sentido", ha insistido, dado que buena parte de la cúpula sigue en el país.

En este punto, ha instado al presidente electo, Edmundo González, a que "empiece a hacer el trabajo que no han hecho estos que han estado".

"Yo me he despertado llorando a las 6 de la mañana con la llamada de mi madre, llorando, escuchando los bombardeos y todo. Es un día muy esperado, pero no me lo esperaba", ha señalado Germain, otro de los manifestantes, que ha vivido la gran mayoría de sus 32 años bajo el chavismo.

Ha dicho que el día de hoy le han devuelto "las esperanzas de volver a soñar y esperar por un cambio" en su país: "Pienso en mi familia que está allá, en que mande lo que les mande no les alcanza para nada. Es que no se puede vivir, no podemos tener nada". "No tenemos necesidades básicas, no hay salud. Es que tú vas a lo básico y, si no tienes 5.000 dólares es que te mueres", ha recalcado.

Germain ha hecho extensivo este sentimiento a "aquellos pequeños que van creciendo" y que necesitan "un mejor futuro" que el actual gobierno no puede ofrecer.

TEMOR EN OTROS PAÍSES: "LA DEMOCRACIA SE VA A LA MIERDA"

En la otra convocatoria, Mercy Rojas, colombiana, ha relatado a Europa Press que este ha sido "uno de los días más tristes" de su vida y que ha acudido a la manifestación para luchar por una América Latina "soberana".

"Ya invadieron Venezuela, van por Colombia, van por Brasil, por México. Esto es un imperialismo que no podemos soportar. Ya lo hemos vivido toda nuestra vida en América Latina y ahorita que estábamos teniendo gobiernos diferentes como el de Gustavo Petro --en Colombia-- nos pasa esto", ha lamentado. "Es un día donde la democracia se va a la mierda. Perdóname la palabra, pero es así", ha declarado tajante.

Rojas ha subrayado que no justifica que Maduro se mantuviera en el poder, pero ha advertido de que "ninguna invasión de un país imperialista va a cambiar las cosas en un país que tiene que ser soberano" y ha exigido que "tienen que ser los venezolanos los que hagan los cambios con el derecho internacional".

Asimismo, ha expresado su temor de que pueda pasar algo parecido en su tierra: "En Colombia tenemos elecciones este año a la presidencia y el candidato más fuerte es el candidato de la izquierda. Pues le van a robar las elecciones", ha alertado, pese a que Petro "ha demostrado que ha hecho progresar el país".