Teruel amplía la Torre de la Bombardera con nuevos contenidos sobre la muralla del siglo XV

La nueva muestra, instalada en los niveles 0 y +1 de la Torre de la Bombardera, incorpora contenidos inéditos sobre la renovación bajomedieval de la muralla, la artillería de pólvora y el papel defensivo de Teruel tras la Guerra de los Dos Pedros - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha ampliado el espacio expositivo de la Torre de la Bombardera con la incorporación de nuevos paneles informativos centrados en la evolución de la muralla durante el siglo XV. La muestra, que ya puede visitarse, profundiza en el papel estratégico del sistema defensivo de la ciudad en un periodo marcado por los conflictos bélicos y los avances militares.

La exposición se ubica en los niveles 0 y +1 de la torre y complementa la ya existente en el nivel +2, dedicada a la muralla en el siglo XIX. De este modo, el conjunto permite recorrer más de cinco siglos de historia, desde el año 1366 hasta 1874, ofreciendo una visión global de la evolución de este elemento clave del patrimonio turolense.

El concejal de Turismo, Eduardo Suárez, ha visitado la nueva instalación y ha destacado que esta ampliación "permite seguir poniendo en valor uno de los elementos patrimoniales más representativos de la ciudad", acercando su historia de forma didáctica tanto a vecinos como a visitantes.

Suárez ha subrayado además la importancia de la Torre de la Bombardera como pieza clave en la comprensión del sistema defensivo de Teruel, señalando que esta nueva propuesta expositiva permite descubrir aspectos menos conocidos, como la introducción de la artillería de pólvora o la adaptación de las estructuras militares a lo largo de los siglos.

La muestra puede visitarse en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, consolidándose como un nuevo recurso cultural y turístico en la ciudad.

UN RECORRIDO POR LA EVOLUCIÓN DEFENSIVA DE LA CIUDAD

La exposición se estructura en nueve ámbitos temáticos que abordan de forma detallada la transformación de la muralla durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Los contenidos han sido elaborados por el arqueólogo Javier Ibáñez y el historiador militar Rubén Sáez.

El recorrido comienza con una contextualización histórica de la ciudad tras la Guerra de los Dos Pedros, un conflicto que dejó importantes consecuencias en Teruel y que marcó el inicio de una etapa de reorganización y refuerzo de sus defensas.

A partir de ahí, la muestra analiza la renovación bajomedieval de la muralla, un proceso fundamental para adaptar el sistema defensivo a las nuevas necesidades militares, especialmente ante la aparición de la artillería de pólvora.

Uno de los espacios destacados se centra en el Alcázar Real, cuya construcción supuso un elemento clave en la estructura defensiva, mientras que otro bloque aborda la incorporación progresiva de nuevas tecnologías militares a partir de principios del siglo XV.

Especial relevancia tiene la propia Torre de la Bombardera, considerada la primera torre artillera de la ciudad. La exposición detalla su función original y explica cómo algunas de sus características, como las troneras, quedaron ocultas tras las restauraciones realizadas en el siglo XX.

PATRIMONIO, HISTORIA Y DIVULGACIÓN

El recorrido expositivo también incluye referencias a otras estructuras defensivas como la Torre de la Sisa, la Torre Nueva o el Torreón de Ambeles, este último vinculado al maestro Ramito López, responsable de una de las construcciones más emblemáticas del recinto amurallado.

La muestra concluye con un apartado dedicado a la Ciudadela y a la decadencia del sistema defensivo, analizando las transformaciones del siglo XVI y el progresivo declive de la muralla durante la Edad Moderna.

Desde el punto de vista museográfico, los nuevos paneles mantienen la línea de la exposición previa, con soportes diseñados para resistir las condiciones del espacio sin necesidad de intervenir directamente en la estructura histórica de la torre, lo que garantiza la conservación del monumento.

El concejal de Turismo ha animado a la ciudadanía a visitar esta nueva propuesta cultural, destacando que permite comprender mejor el papel fundamental que jugó la muralla en la historia de Teruel y la importancia de preservar este legado.

Con esta ampliación, el Consistorio refuerza su apuesta por la divulgación del patrimonio, ofreciendo nuevas herramientas interpretativas que acercan la historia de la ciudad a un público amplio y diverso, y consolidando la Torre de la Bombardera como un espacio de referencia para el conocimiento del pasado turolense.