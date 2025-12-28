Teruel Existe construye simbólicamente un metro más de la A-68 en El Regallo (Teruel) para exigir la autovía

Acto de protesta convocado por el Movimiento ciudadano Teruel Existe para reclamar la construcción de los tamos pendientes de la A-68 - TERUEL EXISTE

ALCAÑIZ (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

El Regallo, en Alcañiz (Teruel), ha vuelto a ser el escenario este domingo de un acto reivindicativo organizado por el Movimiento ciudadano Teruel Existe en el que, mediante la representación de la construcción simbólica de un metro de vía, se ha reclamado la construcción de una vez de los tramos pendientes de la autovía A-68, una infraestructura que este movimiento defiende como "imprescindible" para el Bajo Aragón Histórico, para Teruel y para buena parte de los habitantes del Valle del Ebro, y que debe sustituir a la actual carretera N-232.

El acto ha comenzado guardando un minuto de silencio por los fallecidos en accidentes de tráfico en esta vía, una de las mayor siniestralidad de España, y en la que este año han perdido la vida ocho personas.

El coordinador de Teruel Existe en Alcañiz, Jorge Santafé, ha llamado la atención sobre estas cifras, señalando que son "ocho personas que no han podido estar estos días con sus familias en las cenas de Navidad" y ha criticado "la falta de compromiso del PP (desde el ámbito autonómico), y del PSOE, (en el nacional)" para avanzar en la construcción de la A-68.

En la concentración se ha recordado que existen tres tramos con proyecto aprobado --Fuentes de Ebro-Quinto, El Regallo-Alcañiz, y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa--, por lo que los manifestantes han exigido tanto al Estado como a la Comunidad autónoma que comiencen ya con su construcción, para lo que ellos mismos se han puesto "manos a la obra" y mediante una teatralización han "construido" un metro de autovía, que se ha añadido a la que se "hizo" durante la perfomance organizada también en El Regallo el año pasado en estas mismas fechas.

"Hay que decirlo claro, ni el PP ni el PSOE han querido que se inicien las obras" ha manifestado Santafé, quien ha reprochado que en la reunión que hace unas pocas semanas tuvieron el señor consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, y el ministro de Transportes, Óscar Puente "llegaron a un pacto por el cual priorizaron las infraestructuras de la zona del Pirineo", según les ha atribuido.

Por eso, los convocados en El Regallo han invitado al ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), y al consejero de Fomento, Octavio López (PP) a inaugurarlo.

Los participantes en el acto han escenificado una representación en la que la figura que interpretaba al consejero autonómico, ataviado con ropa de esquí, llegaba a El Regallo "de sus habituales inauguraciones de infraestructuras en el Pirineo", mientras quien interpretaba el papel del ministro "no solo ha logrado llegar sin perderse, sino que ha asegurado que pasa mucho por este lugar", según han trasladado los organizadores.

"Volvemos a ver que se postergan las infraestructuras de la zona del Bajo Aragón" tanto por el Estado como por Aragón, ha criticado Santafé, quien ha afirmado que "creo que no han medido bien el cabreo de la calle".

"Son muchos los que día a día nos dicen que hay que seguir luchando y nos dan las gracias por estar ahí al pie del cañón. La gente se siente totalmente huérfana y olvidada", ha asegurado coordinador de Teruel Existe en Alcañiz, Jorge Santafé.

UN AÑO DE REIVINDICACIONES

A lo largo de este año desde Teruel Existe se han hecho reivindicaciones con carácter festivo y participativo en varios puntos: la primera concentración fue precisamente hace un año en el Regallo el 28 de diciembre de 2024, le siguió La Puebla de Híjar, el 2 de marzo de 2025; una marcha senderista en Pina de Ebro el 11 de mayo; la 'reconstrucción' del puente de la Azaila el 28 de septiembre y Andorra el 30 de noviembre.

Además, se han recogido firmas, llevando la bandera de una reivindicación necesaria y justa por diversas localidades aragonesas así como en Vinaros (Castellón), donde concluye la N-232 y debería concluir la A-68.