Teruel Existe cree que no va a ser posible abrir la residencia de mayores de Alfambra esta legislatura

La diputada de A-TE, Pilar Buj, y el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Teruel, Jesús Villamón. - ARAGÓN-TERUEL EXISTE

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha comparecido este lunes en Cortes junto con el consejero de Asuntos Sociales de la Comarca Comunidad de Teruel, Jesús Villamón, para denunciar que, contra lo que anunció "a bombo y platillo" el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, no hay ninguna partida presupuestaria para la residencia de mayores de Alfambra en los próximos presupuestos de Aragón, lo que hace inviable su reapertura.

La residencia de mayores de Alfambra lleva cerrada desde 2019. "Siete años con una infraestructura esencial para Alfambra y para todos los municipios de su entorno sin prestar servicio a los mayores. Se trata de una residencia que puede albergar 82 plazas y que, cuando esté en funcionamiento, puede generar entre 20 y 25 puestos de trabajo", ha señalado Buj.

Antes del verano, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, anunció que la residencia abriría en los próximos meses. "Lo presentó como un compromiso y como una actuación que estaba desbloqueada. Sin embargo, el presupuesto de Aragón no ha contemplado ninguna partida presupuestaria para estas instalaciones y el propio alcalde del municipio ha reconocido que la residencia no podrá reabrir en esta legislatura".

Buj ha hecho referencia igualmente a las declaraciones de Nolasco en junio de este mismo año, cuando el vicepresidente dijo que la financiación de la residencia se podría realizar a través del Fondo de Inversiones de Teruel, el FITE.

"Desde Teruel Existe consideramos que no es razonable utilizar este fondo para cubrir una necesidad que debería estar contemplada en los presupuestos ordinarios del Gobierno de Aragón. El FITE está concebido para impulsar inversiones estratégicas y proyectos que contribuyan al desarrollo económico y territorial de la provincia de Teruel. No puede convertirse en el recurso al que acudir para financiar servicios que la Administración autonómica tiene la obligación de garantizar", ha apuntado.

Por su parte, Jesús Villamón, que también es concejal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Alfambra, preguntó en el pleno al alcalde del municipio por el estado del expediente de reapertura de esta residencia.

"El alcalde reconoció que no va a ser posible que esta residencia se reabra esta legislatura. Hacen falta nuevos proyectos, nuevas inversiones y obras auxiliares. Vamos, que tal y como reconoció el alcalde, es imposible que esta residencia abra sus puertas en los próximos meses como dijo el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco".

GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

Otro tema especialmente preocupante, ha explicado Villamón, es la gestión de los fondos públicos. "En estos siete años se han realizado hasta siete adjudicaciones, por un importe superior a 1,2 millones de euros, para diferentes proyectos y obras de adecuación, entre sistemas contra incendios, carpintería, mobiliario, cocinas y sala de calderas, entre otras actuaciones. ¿Y después de invertir más de 1,2 millones de euros seguimos sin poder abrir la residencia? ¿Cómo es posible que, después de siete años y de tanto dinero público invertido, todavía tengamos que empezar de nuevo con proyectos y obras?", ha cuestionado. Igualmente, Villamón, como consejero de Asuntos Sociales de la Comarca Comunidad de Teruel, ha lanzado un mensaje al presidente Azcón.

"Después de ver los presupuestos que se están tramitando, tenemos que preguntarnos desde las comarcas qué pasa con la mejora de su financiación. Somos las que hacemos llegar los servicios a las zonas rurales y olvidadas. ¿Qué prioridad tienen para este Gobierno? Mucho bombo para su prioridad nacional y olvido absoluto para la prioridad rural que nosotros defendemos", ha indicado.

Así, desde Teruel Existe han criticado "la falta de planificación, la negligencia en la gestión y el abandono institucional que han sufrido estas instalaciones, tanto con los anteriores Gobiernos socialistas como con los actuales gobiernos del PP y Vox".