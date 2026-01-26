Teruel Existe exige paralizar las obras del Clúster del Maestrazgo hasta que los tribunales dicten sentencia

El candidato de Teruel Existe a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, con otros miembros de TE. - TERUEL EXISTE.

LA IGLESUELA DEL CID (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

Teruel Existe ha visitado este lunes La Iglesuela del Cid (Teruel), donde el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha pedido la paralización del inicio de las obras del Clúster del Maestrazgo hasta que los tribunales dicten sentencia.

Ha denunciado "la hipocresía de los partidos del Gobierno de Lambán --PSOE, CHA, Podemos y PAR-- que ahora se quieren presentar como defensores del Maestrazgo cuando durante los ocho años de gobierno no hicieron nada para parar este atropello, pese a dirigir Consejerías desde las que podían pararlo".

"Hemos venido al epicentro de la supuesta corrupción en la tramitación de proyectos eólicos que es este Clúster del Maestrazgo, el caso más paradigmático de lo que está investigando la UCO en las últimas semanas", ha dicho Guitarte, quien ha afirmado: "Ahora todo el mundo se rasga las vestiduras diciendo que hay que salvar el Maestrazgo. Realmente los únicos que hemos estado desde el principio diciéndolo hemos sido nosotros, que hemos hecho cientos de alegaciones, recursos contenciosos administrativos, incluso recursos por lo penal".

Delante de la oficina donde se instalarán las oficinas del Parque Eólico Teruel Clúster Maestrazgo, como reza la pancarta colgada en un balcón, Guitarte ha exigido una moratoria a este proyecto y que se paralicen las obras "hasta que los juzgados sentencien si la tramitación ha sido limpia o no".

Ha asegurado: "Haremos todo lo que está en nuestras manos para que eso sea así y evitar que el daño sea irreversible. Aquí hay muchas sospechas y queremos energías limpias, pero también empresas limpias". Además, ha añadido que "pedimos a CIP que no inicie las obras, porque si luego los tribunales declaran nulo el procedimiento, vamos a exigir la ejecución de la sentencia y desmontar todo lo que se haya instalado".

TRATO DE FAVOR

Guitarte se ha referido a que este proyecto ha podido hacerse por "el trato de favor recibido" desde el poder político: "Es evidente que ha habido un trato de favor desde el poder político. Aquí ha habido muchas puertas giratorias a los partidos que estaban en el anterior Gobierno de Aragón durante los últimos ocho años: PSOE, Chunta, PAR y Podemos".

"Ahora muchos de sus dirigentes están trabajando para la empresa que fue promotora de este sector. Ha habido puertas giratorias que se denunciaron desde el principio y la propia candidata Alegría cuando era ministra, en el Consejo de Ministros, votó a favor de que se hiciese el Clúster".

"Nosotros desde el principio denunciamos esa connivencia entre el poder político y la empresa promotora y que precisamente por eso una empresa promotora se lanzaba a hacer un proyecto tan estrambótico. Y eso ha sido así, tan ha sido así que la autorización final para la construcción de estos parques eólicos en el Maestrazgo la tuvo que otorgar el Consejo de Ministros, precisamente porque era la única fórmula que ya quedaba para romper la discusión entre el propio ministerio, la Generalitat Valenciana y los informes negativos en el gobierno que había en Aragón", ha explicado Guitarte.

"Por eso hablamos de la hipocresía de los partidos políticos. Pero lo más importante ahora es salvar el Maestrazgo, porque el Clúster tiene concedida licencia de construcción y, si empieza a hacerlo, será un daño irreversible", ha concluido.