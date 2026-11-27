Tomás Guitarte, Beatriz Martín y Beatriz Redón (Teruel Existe) - TERUEL EXISTE

TERUEL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Teruel Existe al Congreso, Tomás Guitarte, acompañado por la también candidata Beatriz Redón, ha apelado desde Teruel al voto útil "para que Teruel vuelva a ser tenido en cuenta por un Estado que nos margina".

En la capital turolense, en el marco del Puente de la Equivocación, sobre las vías del tren, han puesto como ejemplo el proyecto del Corredor Cantábrico Mediterráneo, "que el PP escondió y el PSOE limita a una sola línea". "Solo Teruel Existe defiende Teruel", ha afirmado Guitarte.

"El corredor Cantábrico-Mediterráneo es un claro ejemplo de lo que decimos, de los continuos engaños a la provincia de Teruel. Es una infraestructura cuya promesa surge como compensación a que Teruel se quedase fuera del AVE Madrid-Cuenca-Valencia. Llevamos más de 20 años con este procedimiento, pero la realidad es que los Gobiernos simplemente han dejado caducar el proyecto".

"Solo cuando Teruel Existe ha tenido capacidad de arrastrar esas decisiones gubernamentales, se ha conseguido recuperarlo y apostar por él decididamente", ha realzado el candidato.

El cabeza de lista ha indicado que el Corredor Cantábrico Mediterráneo es el perfecto ejemplo de cómo actúan PP y PSOE con Teruel: "juntos nos sacaron del paso del AVE por esta provincia; el PSOE de Zapatero lo prometió en campaña como compensación a dejarnos fuera de la alta velocidad, fue presidente y no lo hizo. Mariano Rajoy lo prometió también, pero en ningún caso tuvo intención de hacerlo, todo lo contrario, lo dejaron caducar a la chita callando".

"El carpetazo se lo daba el PSOE de Pedro Sánchez, hasta que llegó Teruel Existe. Solo entonces, por nuestra presión, se recuperaron los estudios para avanzar de una vez, pero fue salir del Congreso y el PSOE de nuevo nos quiere engañar, dejándolo en una única vía". Para Guitarte "es inaceptable que nos lo vuelvan a vender estas elecciones".

"No somos tontos. Sabemos de sobra que no dicen la verdad, que los diputados que mandan de Teruel no tienen voz allí, y su voto está doblegado a lo que les manda el partido". Ha sido tajante: "Nosotros no tenemos amo en Madrid ni en Zaragoza. Solo Teruel Existe vota siempre a favor de Teruel".

Tomás Guitarte ha incidido en la campaña que Vox está haciendo contra Teruel Existe "y en las mentiras que se han vertido estos días. Vox es un fraude para Teruel. Mandando un candidato cunero nos faltan al respeto y votarles es perder la poca representación que tiene capacidad de llevar la voz de Teruel a Madrid".

Ha dicho que "es absurdo desaprovechar así la poca representación que tenemos porque la provincia manda tres diputados al Congreso y de esos tres diputados está claro que uno es para el Partido Popular y otro para el Partido Socialista", mientras que "el tercero está en disputa entre Vox y Teruel Existe y creemos que el verdadero voto útil para evitar que Vox mande un diputado por Teruel es votar a Teruel Existe".

POLARIZACIÓN

Por su parte, Bea Redón ha insistido en que "PP y PSOE no tienen palabra. Se escudan en la polarización de esta campaña para no hablar de Teruel, como pasó ayer en el debate a 4, donde la España rural ya no existe para ellos, tampoco para Vox, un partido que no ha hecho nada por Teruel desde la Consejería de Agricultura por ejemplo".

"La PAC nuestros agricultores la siguen cobrando igual, menos que en Zaragoza, por ejemplo. Vox es un partido que niega la violencia machista, el mismo día que desgraciadamente sucede, y es un partido que defiende al Matarraña en campaña pero desde el Gobierno de Aragón lo condena".

Ha añadido que "es una falta de respeto a esta provincia y a los y las turolenses que nos manden un cunero para representarnos en Madrid. Ya vamos lo suficientemente escasos de representación como para que tenga que venir uno de Alcalá de Henares. No tienen vergüenza alguna".

"Los turolenses tienen que reaccionar, no podemos consentir perder aún más representación, y el único voto útil al respecto es Teruel Existe", ha continuado Guitarte, para añadir que "estamos lidiando en el tercer diputado con VOX y Teruel no se lo puede permitir".

"Necesitamos volver a llevar nuestra voz para exigir oportunidades y desarrollo para una tierra que merece tanto como las demás, ya está bien de marginar Teruel y la España vaciada, para eso vamos a ir a Madrid".