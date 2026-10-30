Teruel Existe pregunta por los plazos de la promoción de viviendas de la calle Italia de la capital provincial

Los concejales de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Teruel: Enrique Marín, Beatriz Redón y Eduardo Barragán. - TERUEL EXISTE

TERUEL 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de la capital provincial ha registrado una batería de preguntas de cara al próximo pleno sobre los plazos de ejecución de la promoción de viviendas prevista en la calle Italia y las posibles deficiencias en la identificación y cartografía de los riesgos geológicos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Respecto a las viviendas de la calle Italia, Teruel Existe preguntará a la alcaldesa de la ciudad si mantiene el compromiso de iniciar las obras durante el otoño de 2026 y si ya se ha concedido la licencia urbanística.

También pedirá aclaraciones sobre el uso de los espacios e instalaciones previstos, como la pista de pádel, el rocódromo, los juegos infantiles, los huertos urbanos o el anfiteatro, para conocer cuáles estarán abiertos a toda la ciudadanía y cuáles serán de uso exclusivo para los residentes.

El portavoz de Teruel Existe, Enrique Marín, ha considerado que "es necesario aclarar si estas instalaciones serán realmente equipamientos públicos o espacios comunes de acceso restringido porque los vecinos y vecinas de La Fuenfresca deben saber qué servicios estarán a su disposición y qué aportación real supondrá esta actuación para las necesidades del barrio".

PGOU

La segunda cuestión se refiere a las advertencias de la Real Academia de Ciencias de la Universidad de Zaragoza sobre posibles deficiencias en los mapas geológicos utilizados para elaborar el nuevo PGOU.

Según ha advertido Teruel Existe, el catedrático José Luis Simón presentó alegaciones en las que señalaba posibles carencias en la evaluación de riesgos como la inestabilidad de laderas, los hundimientos kársticos, la actividad sísmica y las inundaciones.

Durante una visita a la ciudad, el propio Simón trasladó esta información a los concejales de Teruel Existe y facilitó una copia del escrito presentado.

Por este motivo, el grupo municipal preguntará al equipo de gobierno qué respuesta ha dado a estas alegaciones y qué medidas adoptará para garantizar que los posibles riesgos estén correctamente evaluados antes de la aprobación definitiva del plan.

"La planificación urbanística debe contar con todas las garantías. Cuando una institución científica advierte de posibles deficiencias en la identificación de riesgos naturales, el Ayuntamiento debe explicar qué respuesta ha dado y cómo va a corregirlas, si procede, antes de aprobar definitivamente el PGOU", ha apuntado Marín.

Con estas preguntas, Teruel Existe busca que el equipo de gobierno aporte información concreta y transparente sobre ambos asuntos y aclare los compromisos adquiridos, las actuaciones pendientes y las garantías que se aplicarán en la planificación urbanística de Teruel.