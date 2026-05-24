Teruel Existe propone implantar un sistema municipal de bicicletas eléctricas de alquiler en la ciudad de Teruel

Los concejales de Teruel Existe Beatriz Redón y Eduardo Barragán. - TERUEL EXISTE

TERUEL 24 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Teruel ha registrado una propuesta para su debate en el próximo pleno en la que plantea la creación de una plataforma municipal de bicicletas eléctricas de alquiler como herramienta de movilidad sostenible, moderna y adaptada a las características urbanas de la ciudad.

La iniciativa busca impulsar un modelo de movilidad más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, alineado con las políticas europeas de reducción de emisiones, disminución del tráfico rodado y mejora de la calidad de vida urbana.

"Muchas ciudades medias ya están desarrollando sistemas de movilidad ligera adaptados a su tamaño y Teruel no puede quedarse atrás en la modernización de sus servicios públicos", ha señalado la concejala de Teruel Existe, Beatriz Redón.

Desde Teruel Existe consideran que la ciudad reúne condiciones especialmente favorables para la implantación de este sistema, gracias a su tamaño compacto, las cortas distancias entre barrios y servicios, la presencia universitaria, el potencial turístico y cultural y, especialmente, la existencia de desniveles y cuestas que hacen más adecuada la utilización de bicicletas eléctricas frente a otros modelos convencionales.

La propuesta contempla una primera fase piloto adaptada a la dimensión real de Teruel, con aproximadamente 50 bicicletas eléctricas y alrededor de 10 estaciones inteligentes distribuidas en puntos estratégicos del municipio.

Entre los espacios que podrían conectarse mediante este sistema se encuentran la estación de tren, la estación de autobuses, el centro histórico, el campus universitario, el nuevo Hospital Universitario, el Ensanche, Fuenfresca, San Julián, el Arrabal, el polígono La Paz y Platea.

Redón ha explicado que "la utilidad de este tipo de proyectos no debe medirse únicamente desde criterios de rentabilidad económica inmediata, sino como una inversión estratégica para mejorar la movilidad, reducir emisiones, conectar mejor los barrios y ofrecer alternativas reales al vehículo privado".

Además, ha añadido, "permitirá dar mayor uso a infraestructuras ya existentes, como los carriles bici que conectan con el polígono industrial o el de la avenida Sagunto, aprovechando inversiones que ya ha realizado la ciudad".

INVERSIÓN ESTIMADA, FONDOS EUROPEOS Y AYUDAS ESTATALES

Según recoge la iniciativa, la inversión inicial estimada para esta primera fase rondaría los 365.000 euros, incluyendo bicicletas, estaciones de carga, software de gestión, señalización e integración urbana.

El coste anual de mantenimiento y operación se estima en torno a 97.000 euros, pudiendo compensarse parcialmente mediante abonos de personas usuarias, uso turístico, bonos universitarios y otras fórmulas de utilización pública.

Asimismo, Teruel Existe plantea que el Ayuntamiento inicie los trámites necesarios para optar a financiación europea, ayudas estatales de movilidad sostenible y líneas autonómicas vinculadas a transición ecológica e innovación urbana, además de estudiar diferentes fórmulas de gestión pública o colaboración público-privada que garanticen la sostenibilidad económica.

Para Teruel Existe, esta propuesta supondría un paso importante en la modernización urbana de la ciudad, fomentando hábitos de movilidad sostenible y mejorando la conectividad entre barrios.

"Esperamos que el resto de grupos municipales vean que esta es una buena iniciativa para Teruel y para los turolenses y la voten a favor", ha concluido Redón.